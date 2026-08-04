ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
  • Epilare eficientă. Îngrijire delicată.

Epilator Seria 8000Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE709/00

5
| (142) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Epilare eficientă. Îngrijire delicată.
Cel mai eficient epilator al nostru, pentru ca tu să ai cea mai fină piele. Îţi prezentăm primul epilator din lume cu ProGuide şi vizibilitate la 360° pentru rezultate eficiente şi delicate. Setul tău complet pentru îndepărtarea părului.
Vezi toate beneficiile

Garanție extinsă

Rutină de îndepărtare a părului de până la 4 săptămâni.

Epilare eficientă. Îngrijire delicată.

  • Utilizare umedă şi uscată

  • Pentru picioare şi corp

  • Epilare eficientă

  • 5 accesorii în total

Piele catifelată până la 4 săptămâni

Piele catifelată până la 4 săptămâni

Fă-ți rutina de îndepărtare a părului mai plăcută. Nu mai aştepţi ca părul să crească: Îndepărtează părul de 3 ori mai scurt decât o face ceara.

ProGuide. Mai puţină durere, mai mult confort al pielii*

ProGuide. Mai puţină durere, mai mult confort al pielii*

Primul epilator din lume cu ProGuide şi vizibilitate de 360° pentru rezultate eficiente şi delicate. Accesoriul ProGuide perfecţionează unghiul de epilare la 75° pentru rezultate optime şi menţine pielea întinsă pentru un confort sporit al pielii. Lumina LED 360° te ajută să detectezi şi să îndepărtezi mai multe fire de păr.

Eficient și rapid. Iluminează. Vezi. Prinde părul.

Eficient și rapid. Iluminează. Vezi. Prinde părul.

Rezultate eficiente şi rapide cu tehnologia Double Action. Prinde chiar şi cel mai scurt păr cu pensetele ceramice. Prinde şi îndepărtează firele de păr de până la 0,5 mm. Lumina LED integrată te ajută să nu ratezi niciun fir de păr. Termini epilarea în mai puţin de 6 minute pe ambele gambe.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

142

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

04/08/2026

România

România

Foarte multumita

Sincer, e un epilator chiar bun si practic. Isi face treaba foarte bine, prinde si firele mai scurte si ajuta mult si lumina LED. Imi place ca vine cu mai multe accesorii. Capul de ras si trimmer-ul sunt super utile pentru zonele sensibile, peria de exfoliere ajuta sa nu mai apara fire crescute sub piele, iar pila pentru calcaie chiar lasa pielea mai fina. Practic ai mai multe functii intr-un singur aparat. Un alt plus e ca il poti folosi si pe pielea umeda si bateria tine destul de mult, cam o ora, suficient pentru o utilizare completa. Per total, e un produs foarte ok daca vrei ceva complet, usor de folosit acasa.

Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-04-23

Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-04-23

31/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excelent

Un produs foarte bun, singurul minus fiind lumina care mai mult încurcă

Avantaje

Smulge foarte bine

Dezavantaje

Lumina

Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE719/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-07-29

Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE719/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-07-29

14/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Epilator excelent

Este un epilator excelent! Cel mai mult imi place ca este fara fir si ca smulge bine firele de par. Lumina ledurilor este destul de slaba, as fi dorit sa fie putin mai buna, dar e bine si asa. Inca nu am apucat sa folosesc toate accesoriile lui, doar cel clasic, dar, per total, sunt foarte multumita de el.

Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-07-03

Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-07-03

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. în comparaţie cu ProGuide.

  2. cu 2 ani garanţie.