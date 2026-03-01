BRE728/00
Îngrijire versatilă şi delicată a corpului.
Cel mai eficient epilator al nostru. Pielea ta, mai netedă ca niciodată. Îţi prezentăm primul epilator din lume cu ProGuide, cu vizibilitate de 360° pentru rezultate eficiente şi delicate. Mai mult decât un epilator. Setul tău multifuncţional de îndepărtare a părului şi de îngrijire.Vezi toate beneficiile
Epilator fără fir, epilare umedă şi uscată
Fă-ți rutina de îndepărtare a părului mai plăcută. Nu mai aştepţi ca părul să crească: Îndepărtează părul de 3 ori mai scurt decât o face ceara.
Primul epilator din lume cu ProGuide cu vizibilitate de 360° pentru rezultate eficiente şi delicate. Accesoriul ProGuide perfecţionează unghiul de epilare la 75° pentru rezultate optime şi menţine pielea strânsă pentru un confort sporit al pielii. Lumina LED 360° te ajută să detectezi şi să îndepărtezi mai multe fire de păr.
Rezultate eficiente şi rapide cu tehnologia Double Action. Prinde chiar şi cel mai scurt păr cu pensete ceramice. Prinde şi îndepărtează firele de păr de până la 0,5 mm. Nu este nevoie să apeşi. Pur şi simplu alunecă. Lumina LED integrată face în aşa fel încât niciun fir de păr nu rămâne ascuns. Termini epilarea în mai puţin de 6 minute pe ambele gambe.
Bucură-te de duş şi de momentele de îngrijire la domiciliu - de la îndepărtarea părului până la îngrijirea completă a corpului.
Fie în duş, fie la chiuvetă - epilează umed sau uscat, cum alegi, după placul tău. Apa caldă relaxează pielea şi face tratamentul mai confortabil. Mânerul cu modele antialunecare îmbunătăţeşte prinderea sub duş.
Exfoliază delicat pielea şi ajută la prevenirea creşterii firelor de păr sub piele - cu mai puţin efort decât exfolierea manuală.
Pila rotativă pentru tălpi îţi conferă o piele netedă de la călcâi până la degetele de la picioare în doar 5 minute.
Autonomie de până la 60 de minute la o singură încărcare. Fără întreruperi. Fără cablu care să te ţină pe loc - ajungi fără efort în fiecare loc. Noul design vine cu finisaj mat şi modele antialunecare pentru o prindere îmbunătăţită la duş.
O achiziţie unică ce durează ani de zile.
Completează rutina de epilare pentru zonele sensibile cu capetele suplimentare de ras şi pieptenele pentru tuns. Previne apariţia ciupiturilor şi tăieturilor.
Tunde şi conturează cu încredere - personalizează-ţi rutina pentru zona bikini cu capul de tundere şi pieptenele inclus.
