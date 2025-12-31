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Noutăţi
Senzor Power Adapt
Strat de protecţie SkinGlide
Cap flexibil la 360°
Senzorul inteligent pentru părul facial citeşte densitatea părului de 250 ori pe secundă şi reglează automat puterea de tăiere în timp ce te bărbiereşti. Acest lucru ajută la obţinerea unui bărbierit delicat, fără efort, cu performanţe consecvente pe diferite densităţi de barbă.
Bărbierire cu un confort sporit. Stratul protector SkinGlide, cu 250,000 micro-mărgele pe centimetru pătrat, îmbunătăţeşte alunecarea pe piele cu 30%** pentru a ajuta la reducerea frecării şi la minimizarea iritaţiei.
Alege modul Sensibil atunci când pielea ta are nevoie de îngrijire suplimentară. Acesta este conceput pentru a oferi un bărbierit mai confortabil în timpul utilizării zilnice.
4.7
din 5
96
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Monel26
31/12/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Calitate, precizie și rezistență
Recomand tuturor celor care vor calitate, zile fără griji si rezultate excelente, PHILIPS. Pentru mine nu este nici primul si nu va fi nici ultimul aparat Philips.
Avantaje
Calitate, precizie, rezistenta
Dezavantaje
Consumabile scumpe.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5006/00 Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5006/00 Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Misi93
04/01/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
A nyaki irritáció elkerülése érdekében választottam ezt. Párszor használtam eddig, de úgy néz ki, hogy beválik. Ami a borotválkozás utáni arcszőrzetet illeti tényleg alapos, és nem vágja meg az arcom. Én nedves borotválkozást választottam az érzékeny arcbőr miatt. Könnyen tisztítható a borotva.
Avantaje
Nincs bőrirritáció. Alaposan vág. Könnyen tisztítható.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva
tatek72
16/12/2025
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Sima lesz az arcod.Végzi a dolgát.
Avantaje
Még jó
Dezavantaje
Az alkatrészeket is be lehetne akciózni lehetne rá kuppon.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Comparativ cu Philips seria S3000