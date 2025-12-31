ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Bărbierit precis. Protecţie sporită a pielii*
  • Bărbierit precis. Protecţie sporită a pielii*
  • Bărbierit precis. Protecţie sporită a pielii*
  • Bărbierit precis. Protecţie sporită a pielii*
  • Bărbierit precis. Protecţie sporită a pielii*
  • Bărbierit precis. Protecţie sporită a pielii*

Noutăţi

Shaver series 5000XAparat electric de bărbierit umed şi uscat

XP521/03

4.7
| (96) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Bărbierit precis. Protecţie sporită a pielii*
Obţine un bărbierit precis cu protecţie suplimentară a pielii în fiecare zi. Philips seria 5000X cu modul Sensibil şi tehnologia SkinIQ ajută la minimizarea iritaţiei pentru un bărbierit mai confortabil, mai ales atunci când pielea are nevoie de îngrijire suplimentară.
Vezi toate beneficiile

Cu tehnologie SkinIQ

Bărbierit precis. Protecţie sporită a pielii*

  • Senzor Power Adapt

  • Strat de protecţie SkinGlide

  • Cap flexibil la 360°

Se adaptează la densitatea bărbii pentru un bărbierit mai uşor

Se adaptează la densitatea bărbii pentru un bărbierit mai uşor

Senzorul inteligent pentru părul facial citeşte densitatea părului de 250 ori pe secundă şi reglează automat puterea de tăiere în timp ce te bărbiereşti. Acest lucru ajută la obţinerea unui bărbierit delicat, fără efort, cu performanţe consecvente pe diferite densităţi de barbă.

Alunecare cu 30% mai lină pe piele**

Alunecare cu 30% mai lină pe piele**

Bărbierire cu un confort sporit. Stratul protector SkinGlide, cu 250,000 micro-mărgele pe centimetru pătrat, îmbunătăţeşte alunecarea pe piele cu 30%** pentru a ajuta la reducerea frecării şi la minimizarea iritaţiei.

Comută la modul Sensibil pentru un confort sporit al bărbieritului

Alege modul Sensibil atunci când pielea ta are nevoie de îngrijire suplimentară. Acesta este conceput pentru a oferi un bărbierit mai confortabil în timpul utilizării zilnice.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

96

Recenzii

96%

recomandă acest produs

2

31/12/2025

România

România

Cumpărător verificat

Calitate, precizie și rezistență

Recomand tuturor celor care vor calitate, zile fără griji si rezultate excelente, PHILIPS. Pentru mine nu este nici primul si nu va fi nici ultimul aparat Philips.

Avantaje

Calitate, precizie, rezistenta

Dezavantaje

Consumabile scumpe.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5006/00 Aparat de bărbierit electric umed/uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5006/00 Aparat de bărbierit electric umed/uscat

04/01/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

A nyaki irritáció elkerülése érdekében választottam ezt. Párszor használtam eddig, de úgy néz ki, hogy beválik. Ami a borotválkozás utáni arcszőrzetet illeti tényleg alapos, és nem vágja meg az arcom. Én nedves borotválkozást választottam az érzékeny arcbőr miatt. Könnyen tisztítható a borotva.

Avantaje

Nincs bőrirritáció. Alaposan vág. Könnyen tisztítható.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva

16/12/2025

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Sima lesz az arcod.Végzi a dolgát.

Avantaje

Még jó

Dezavantaje

Az alkatrészeket is be lehetne akciózni lehetne rá kuppon.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Comparativ cu Philips seria S3000