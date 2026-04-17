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Viva Collection Recipient on-the-go cu capac

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Viva CollectionRecipient on-the-go cu capac

CP0842

Viva Collection Recipient on-the-go cu capac

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Manuale şi documentaţie

Pentru o viaţă mai uşoară, amestecă smoothie-urile preferate direct în recipientul on-the-go Philips. Pur şi simplu amestecă, închide şi pleacă.

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  • 17 April 2026

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