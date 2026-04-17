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Viva Collection Recipient on-the-go cu capac
Asistență
CP0842
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Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Pentru o viaţă mai uşoară, amestecă smoothie-urile preferate direct în recipientul on-the-go Philips. Pur şi simplu amestecă, închide şi pleacă.
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