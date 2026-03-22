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  • Rasul este uşor
  • Rasul este uşor
  • Rasul este uşor
  • Rasul este uşor

Seria 6000Aparat de ras pentru corp

BRL128/00

4.8
| (339) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Rasul este uşor
Obţine un ras delicat cu noul nostru aparat de ras pentru corp. Protejează pielea împotriva zgârieturilor şi tăieturilor şi oferă o utilizare rapidă şi comodă, oriunde şi oricând. Indiferent dacă ai nevoie de un ras complet al corpului sau doar de un retuş rapid.
Vezi toate beneficiile

Delicat cu pielea ta, chiar şi în zonele sensibile

Rasul este uşor

  • Pentru corp, picioare şi axile

  • Cu trimere delicate rotunjite

Previne zgârieturile şi tăieturile

Previne zgârieturile şi tăieturile

Dinţii de tundere rotunjiţi se deplasează uşor pentru a preveni zgârieturile şi tăieturile. 80% dintre consumatorii noştri confirmă că nu au suferit de iritaţiile şi roşeaţa* cauzate de aparatul de ras.

Rezultate rapide cu sistemul cu 3 lame

Rezultate rapide cu sistemul cu 3 lame

Fie că planifici un tratament complet pentru corp sau ai nevoie doar de o retuşare, aparatele noastre de ras electrice oferă rezultate rapide şi uşoare. Sistemul cu 3 lame se mişcă în ambele direcţii pentru un tratament eficient. Cu trimerele integrate cu două feţe, aparatul pre-tunde şi firele mai lungi pentru o radere mai rapidă.

Potrivit pentru zonele sensibile

Potrivit pentru zonele sensibile

Aparatul de ras pentru femei este conceput pentru a fi delicat şi confortabil pe diferite zone ale corpului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

339

Recenzii

96%

recomandă acest produs

22/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Cel mai bun aparat pt femei

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL146/00 Aparat de ras femei

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL146/00 Aparat de ras femei

08/12/2025

România

România

Super produs

Mi-a usurat foarte mult viata acest aparat. Reusesc sa ma rad mult mai repede decat cu lama si nu imi mai fac griji ca ma tai. Este bland cu zonele unde am pielea mai sensibila sau uscata.

Avantaje

Usurinta in utilizare, culoare

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei

05/12/2025

România

România

Calitate - pret - design = Echilibru

Super produs! Calitate - pret - design = eficient = Combinatia perfecta pentru mine. Usor si rapid de utilizat. Mai ales la dus. Mi se potriveşte, indiferent de epilare umedă sau uscată, lasa pielea fina, nu irita.

Avantaje

Calitate - pret - design = eficient = Combinatia perfecta pentru mine.

Dezavantaje

nici unul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei

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Referințe

  1. HUT Germania N=49, 2021