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Pentru corp, picioare şi axile
Cu trimere delicate rotunjite
Dinţii de tundere rotunjiţi se deplasează uşor pentru a preveni zgârieturile şi tăieturile. 80% dintre consumatorii noştri confirmă că nu au suferit de iritaţiile şi roşeaţa* cauzate de aparatul de ras.
Fie că planifici un tratament complet pentru corp sau ai nevoie doar de o retuşare, aparatele noastre de ras electrice oferă rezultate rapide şi uşoare. Sistemul cu 3 lame se mişcă în ambele direcţii pentru un tratament eficient. Cu trimerele integrate cu două feţe, aparatul pre-tunde şi firele mai lungi pentru o radere mai rapidă.
Aparatul de ras pentru femei este conceput pentru a fi delicat şi confortabil pe diferite zone ale corpului.
Noutăţi
Noutăţi
Noutăţi
4.8
din 5
339
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Soarele
22/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Cel mai bun aparat pt femei
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL146/00 Aparat de ras femei
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL146/00 Aparat de ras femei
InghetataCuFisitc
08/12/2025
România
Super produs
Mi-a usurat foarte mult viata acest aparat. Reusesc sa ma rad mult mai repede decat cu lama si nu imi mai fac griji ca ma tai. Este bland cu zonele unde am pielea mai sensibila sau uscata.
Avantaje
Usurinta in utilizare, culoare
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei
IOji
05/12/2025
România
Calitate - pret - design = Echilibru
Super produs! Calitate - pret - design = eficient = Combinatia perfecta pentru mine. Usor si rapid de utilizat. Mai ales la dus. Mi se potriveşte, indiferent de epilare umedă sau uscată, lasa pielea fina, nu irita.
Avantaje
Calitate - pret - design = eficient = Combinatia perfecta pentru mine.
Dezavantaje
nici unul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei
HUT Germania N=49, 2021