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CP0118/01
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Important Information Manual Philips Filter
SmartPro Compact este livrat cu o telecomandă care îţi permite să controlezi aspiratorul robot de la distanţă şi să efectuezi diverse acţiuni. Se potriveşte cu tipul de produs FC8710.