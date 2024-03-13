ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Comandă de la distanţă

Asistență

Comandă de la distanţă

CP0118/01

Comandă de la distanţă

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Important Information Manual Philips Filter

  • PDF fişier, 329.5 kB
  • 13 March 2024

SmartPro Compact este livrat cu o telecomandă care îţi permite să controlezi aspiratorul robot de la distanţă şi să efectuezi diverse acţiuni. Se potriveşte cu tipul de produs FC8710.

  • PDF fişier
  • 16 December 2025