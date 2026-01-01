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  • Curăţă perfect circuitul de lapte
  • Curăţă perfect circuitul de lapte
  • Curăţă perfect circuitul de lapte
  • Curăţă perfect circuitul de lapte
  • Curăţă perfect circuitul de lapte
  • Curăţă perfect circuitul de lapte
  • Curăţă perfect circuitul de lapte
  • Curăţă perfect circuitul de lapte
  • Curăţă perfect circuitul de lapte
  • Curăţă perfect circuitul de lapte

Producție oprită

SaecoAccesorii de întreţinere

CA6705/60

Curăţă perfect circuitul de lapte
Cu agentul de curăţare a circuitului de lapte Saeco îţi poţi igieniza circuitele de lapte ale espressorului sau sistemului de spumare a laptelui. Aceasta asigură îndepărtarea eficientă a reziduurilor de lapte de pe toate componentele. Recomandăm efectuarea acestui ciclu o dată pe lună.
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Produse compatibile
Seria 1200

Seria 1200
Espresoare complet automate

EP1221/20

GranAroma

GranAroma
Espresor complet automat

SM6580/00

GranAroma

GranAroma
Espresor complet automat

SM6580/20

GranAroma

GranAroma
Espresor complet automat

SM6585/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Espresor complet automat

SM6685/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Espresor complet automat

SM8780/00

Seria 4300

Seria 4300
Espresor complet automat

EP4341/51

Seria 4300

Seria 4300
Espresor complet automat

EP4343/51

Seria 4300

Seria 4300
Espressor complet automat

EP4346/71

Seria 2200

Seria 2200
Espresoare complet automate

EP2225/10

Păstrează tuburile de lapte curate şi igienice

Curăţă perfect circuitul de lapte

  • Sistem curăţare circuit de lapte

Protejează circuitele de lapte împotriva blocării cu reziduuri de lapte

Protejează circuitele de lapte împotriva blocării cu reziduuri de lapte

Curăţarea regulată prelungeşte durata de viaţă a pieselor dispozitivului de spumare a laptelui

Curăţarea regulată prelungeşte durata de viaţă a tuturor pieselor dispozitivului de spumare a laptelui (de ex. tuburi, Cappuccinatore, Panarello).

Îmbunătăţeşte gustul specialităţii de cafea

Îmbunătăţeşte gustul specialităţii de cafea

Graţie soluţiei de curăţare a circuitului de lapte, poţi îndepărta eficient reziduurile de lapte care pot influenţa gustul laptelui.

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