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Producție oprită
CA6705/60
EP1221/20
SM6580/00
SM6580/20
SM6585/00
SM6685/00
SM8780/00
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP2225/10
Sistem curăţare circuit de lapte
Protejează circuitele de lapte împotriva blocării cu reziduuri de lapte
Curăţarea regulată prelungeşte durata de viaţă a tuturor pieselor dispozitivului de spumare a laptelui (de ex. tuburi, Cappuccinatore, Panarello).
Graţie soluţiei de curăţare a circuitului de lapte, poţi îndepărta eficient reziduurile de lapte care pot influenţa gustul laptelui.
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