Curăţă perfect circuitul de lapte

Cu agentul de curăţare a circuitului de lapte Saeco îţi poţi igieniza circuitele de lapte ale espressorului sau sistemului de spumare a laptelui. Aceasta asigură îndepărtarea eficientă a reziduurilor de lapte de pe toate componentele. Recomandăm efectuarea acestui ciclu o dată pe lună.