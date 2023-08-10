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  • Tuns uniform la o singură trecere
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  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere
  • Tuns uniform la o singură trecere

Producție oprită

Beardtrimmer series 5000Aparat de tuns barba

BT5502/15

4.6
| (229) Recenzii | 94% recomandă acest produs

1 premiu

Tuns uniform la o singură trecere
Tunsul precis şi uniform pe care îl vrei pentru a crea aspectul unei bărbi de 3 zile sau aspectul de barbă scurtă sau lungă. Sistemul nostru inovator Lift & Trim PRO ridică firele de păr până la nivelul lamelor cu tăiş dublu pentru un tuns uniform, la o singură trecere.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

De 2 ori mai multă precizie cu sistemul Lift & Trim PRO

Tuns uniform la o singură trecere

  • 5 piepteni cu ataşare printr-un clic (2-3-5-7 mm)

  • Aparat de bărbierit 2D cu urmărirea conturului

  • Utilizare fără fir 61 min/încărcare 1 oră

  • Accesoriu pentru acces la spate

  • Până la 5 ani garanţie

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Barba scurtă nu are nicio şansă. Sistemul Lift&Trim Pro prinde toate firele de păr lipite de piele şi le ridică la lame pentru a le tăia precis, fiind totodată un aparat de tuns ideal şi pentru bărbile lungi.

Lame cu ascuţire automată pentru întreţinere zero

Lame cu ascuţire automată pentru întreţinere zero

Adecvate chiar şi pentru părul cel mai gros, lamele cu tăiş dublu garantează contururi precise şi tundere superioară de fiecare dată. Nu este nevoie de lubrifiere sau lame de schimb.

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Taie exact la lungimea dorită. Doar roteşte cadranul de precizie la una dintre cele 40 de setări de lungime între 0,4 şi 20 mm, în trepte de 0,2 mm.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-3620246

Recenzii

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4.6

din 5

229

Recenzii

94%

recomandă acest produs

10/08/2023

România

România

Cumpărător verificat

Foarte eficient

Foarte bun! Silentios, gama de reglaje foarte potrivite atat pentru par cat si pentru barba.

Avantaje

Silentios, trepte de reglaj bine etajate

Dezavantaje

N-am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

25/03/2023

România

România

Cumpărător verificat

Simplu si eficient

Usor de utilizat, eficient, produs de calitate. Raportul calitate pret mi se pare echitabil

Avantaje

Mentionate mai sus

Dezavantaje

N am observat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

30/09/2022

România

România

Cumpărător verificat

Foarte adecvat pentru taierea si toaletarea barbii

Sistemul de calibrare a lungimii firului extrem de eficae avand ca rezultat taierea uniforma si aspect bun al barbii. Este silentios si durata incarcarii arhisuficienta pentru sedinte relaxante. Oricum are si posibilitatea de a folosi firul de alimentare. Tipul de acumulator este unul care asigura cicluri de incarcare fara memorie ceea ce mareste durata de viata si fiabilitatea. Concluzia este ca am gasit un excelent continuator pentru vechiul meu Philips care si-a facut la vremea lui treaba foarte bine.

Avantaje

Cele prezentate in recenzie

Dezavantaje

Usoara problema la curatarea cu pertia a parului (nu sunt amator de spalare dupa utilizare).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.

  2. Se aplică exclusiv modelelor din seriile 5000, 7000 şi 9000. Disponibil pentru piaţa globală, cu excepţia SUA, Canada şi China.