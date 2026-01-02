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  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
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  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
  • Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor

Producție oprită

Beardtrimmer series 3000Aparat de tuns barba

BT3216/14

4.6
| (230) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor
Acest aparat de tuns cu sistemul inovator de ridicare şi tundere ridică şi prinde mai multe fire de păr lipite de piele pentru rezultate eficiente şi uniforme. În acest fel vei obţine cu uşurinţă aspectul unei bărbi de 3 zile, barba scurtă sau barba lungă pe care o doreşti.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Sistemul de ridicare şi tundere taie cu 30 % mai rapid*

Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut uşor

  • Setări de precizie de 0,5 mm

  • Lame din oţel inoxidabil

  • Utiliz. fără fir 60 min/încărcare 1h

  • Sistem de ridicare şi tundere

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Perfect pentru un aspect nebărbierit, aparatul de tuns barba Philips dispune de noul nostru sistem de ridicare şi tundere: un pieptene ce ridică şi ghidează firele de păr la nivelul lamelor pentru un bărbierit uniform.

Obţine un tuns perfect, dar protector

Obţine un tuns perfect, dar protector

Lamele din oţel cu ascuţire automată ale aparatului de tuns barba Philips 3000 rămân la fel de ascuţite şi eficiente ca în prima zi pentru a oferi un tuns perfect şi totuşi protector, de fiecare dată.

Lame delicate cu pielea pentru o piele fină

Lame delicate cu pielea pentru o piele fină

Concepute pentru a preveni zgârieturile şi iritaţiile, lamele au vârfuri rotunjite pentru un contact mai delicat cu pielea.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

230

Recenzii

91%

recomandă acest produs

2

02/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Isi face foarte bine treaba

Usurinta in utilizare, taie perfect firele din barba, silentios.

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba

01/03/2023

România

România

Cumpărător verificat

Raport calitate preț

Un produs ok ! Cu toate că înainte de al cumpăra un client care avea spunea că după cca 2 ani cam începe să tragă, la așa ceva eu aleg Philips !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba

12/09/2022

România

România

Cumpărător verificat

beardtrimmer

este f bun ca toate toate produsele utila si practica !

Avantaje

da

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Sistemul de ridicare şi tundere taie cu 30 % mai rapid – vs predecesorul său Philips