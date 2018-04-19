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Producție oprită
O boxă la fel de aventuroasă ca tine
Această boxă wireless portabilă, rezistentă şi impermeabilă, te poate însoţi oriunde doreşti să mergi, înăuntru sau afară, în sus sau în jos, pe ploaie sau soare. Sunetul este pe măsura rezistenţei – puternic.
Bluetooth®
Microfon încorporat pentru convorbiri
Baterie reîncărcabilă
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Robustă, rezistentă la apă şi mobilă, concepută pentru exterior
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy