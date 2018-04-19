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Producție oprită

boxă portabilă wireless

BT2200B/00

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

O boxă la fel de aventuroasă ca tine

Această boxă wireless portabilă, rezistentă şi impermeabilă, te poate însoţi oriunde doreşti să mergi, înăuntru sau afară, în sus sau în jos, pe ploaie sau soare. Sunetul este pe măsura rezistenţei – puternic.

Vezi toate beneficiile

O boxă la fel de aventuroasă ca tine

  • Bluetooth®

  • Microfon încorporat pentru convorbiri

  • Baterie reîncărcabilă

Utilizează-ţi cureaua pentru a-l transporta oriunde

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Robustă, rezistentă la apă şi mobilă, concepută pentru exterior

Robustă, rezistentă la apă şi mobilă, concepută pentru exterior

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

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