ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
  • Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri

Producție oprită

Satinelle AdvancedEpilator umed şi uscat

BRE635/00

4.4
| (526) Recenzii | 86% recomandă acest produs
Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
Cel mai rapid epilator al nostru are discuri ceramice unice care se rotesc la o viteză mai mare decât oricând şi prind ferm firele de păr fine şi scurte. Beneficiezi de săptămâni întregi de piele catifelată şi îţi tratezi zonele corpului cu metode adaptate de îndepărtare a părului.
Vezi toate beneficiile

2 rutine de îndepărtare a părului

Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri

  • Pentru picioare, corp şi faţă

  • Discurile ceramice prind firele fine

  • Mâner în formă de S

  • +5 accesorii

Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Capul nostru de epilare este unic, având o suprafaţă ceramică texturată care scoate uşor chiar şi cele mai fine fire, chiar şi fire de 4 ori mai scurte decât cele care pot fi îndepărtate cu ceară. Acum cu o viteză şi mai mare de rotaţie a discului (2200 RPM) pentru cea mai rapidă îndepărtare a părului.

Cap de epilare extralat

Cap de epilare extralat

Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.

Primul epilator cu mâner în formă de S

Mânerul ergonomic în formă de S este uşor de manevrat, oferind control maxim, acces mai bun şi mişcări precise, pe toată suprafaţa corpului.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.4

din 5

526

Recenzii

86%

recomandă acest produs

17/06/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este cu mult peste alte game de produse

Produsul este foarte bun, smulge firul si lasa pielea fina la atingere.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE620/00 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE620/00 Epilator umed şi uscat

15/05/2020

România

România

Excelent

Produs util, foarte usor de utilizat si de calitate. Optiunea ‘wet and dry’ e foarte utila atat in timpul utilizarii sale cat si pentru curatare. Recomand !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator umed şi uscat

28/04/2020

România

România

Produsul este ok

Avand in vedere pretul de achizitie este super ok. Nu este necesar sa dai dublu pt niste perii de masaj.....!

Avantaje

Da

Dezavantaje

Nu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE631/00 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE631/00 Epilator umed şi uscat

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips