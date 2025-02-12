  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    • Delicat şi fin Delicat şi fin Delicat şi fin

      Epilator Seria 2000 Epilator cu fir

      BRE228/00

      Delicat şi fin

      Încearcă îndepărtarea de durată a părului, blândă cu pielea ta, şi bucură-te de netezime timp de până la 28 zile. Înţelegem, epilarea poate cauza teamă. Dar devine mai puţin dureroasă după utilizare regulată!*

      Epilator Seria 2000 Epilator cu fir

      Epilator Seria 2000
      Epilator Seria 2000

      Epilator cu fir

      Delicat şi fin

      Blând cu tine şi pielea ta

      • Pentru picioare
      Până la 4 săptămâni de piele netedă

      Până la 4 săptămâni de piele netedă

      Piele fină, fără griji, pentru mai mult timp. Epilatorul îți oferă libertatea de a te bucura de până la 4 săptămâni fără epilare.

      Epilare la îndemână

      Epilare la îndemână

      Fă cunoștință cu acest epilator drăguț care prinde firele de păr scurte la fel ca ceara, fără stresul vizitelor la salon sau dezordinea de acasă. E chiar atât de simplu!

      Piele netedă de durată

      Piele netedă de durată

      O achiziţie unică cu ambalaj din hârtie, fără baterii şi cu mâner fabricat din 50 % materiale reciclate – acest epilator îşi propune să aibă un impact minim asupra mediului.

      Aparat perfect de pornire

      Aparat perfect de pornire

      Pielea netedă începe aici. Bagă-l în priză, epilează-te şi pleacă. În doar 10 minute ambele gambe.

      Epilează-te oricând, oriunde

      Epilează-te oricând, oriunde

      Epilatorul nostru, de dimensiunea palmei, are mâner antialunecare, fiind astfel la fel de uşor de utilizat pe cât este de atractiv. Indiferent că îl depozitezi sau îi iei cu tine în călătorii.

      Specificaţii tehnice

      • Accesorii

        Perie de curăţare
        Da

      • Design

        Mâner
        Mâner antialunecare

      • Caracteristici

        Cu fir
        Da
        1 setare de viteză
        Da

      • Service

        2 ani garanţie
        Da

      • Uşor de utilizat

        Cap de epilare lavabil
        Da

      • Performanţă

        Sistem de epilare
        Sistem de epilare eficient

      • Perie de curăţat

      • 87% sunt de acord, iHUT Olanda, n=28, 2024.

