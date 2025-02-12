Alte articole din cutie
- Perie de curăţat
BRE228/00
Delicat şi fin
Încearcă îndepărtarea de durată a părului, blândă cu pielea ta, şi bucură-te de netezime timp de până la 28 zile. Înţelegem, epilarea poate cauza teamă. Dar devine mai puţin dureroasă după utilizare regulată!*Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Epilator cu fir
total
recurring payment
Piele fină, fără griji, pentru mai mult timp. Epilatorul îți oferă libertatea de a te bucura de până la 4 săptămâni fără epilare.
Fă cunoștință cu acest epilator drăguț care prinde firele de păr scurte la fel ca ceara, fără stresul vizitelor la salon sau dezordinea de acasă. E chiar atât de simplu!
O achiziţie unică cu ambalaj din hârtie, fără baterii şi cu mâner fabricat din 50 % materiale reciclate – acest epilator îşi propune să aibă un impact minim asupra mediului.
Pielea netedă începe aici. Bagă-l în priză, epilează-te şi pleacă. În doar 10 minute ambele gambe.
Epilatorul nostru, de dimensiunea palmei, are mâner antialunecare, fiind astfel la fel de uşor de utilizat pe cât este de atractiv. Indiferent că îl depozitezi sau îi iei cu tine în călătorii.
