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Producție oprită
Tehnologie ThermoShield
Îndreptare cu 50% mai rapidă
Îngrijire cu ioni minerali
Plăci ceramice infuzate cu ulei de argan
Husă pliabilă, termorezistentă
Tehnologia ThermoShield îţi permite să te coafezi cu mai puţină deteriorare cauzată de căldură. Senzorul său reglează temperatura astfel încât, de la rădăcină până la vârfuri, părul tău să beneficieze de coafarea perfectă şi uniformă pe care o merită.
Ionii minerali ajută la reducerea impactului negativ al radiaţiilor UV, reducând deteriorarea suprafeţei părului. Mai puţină deteriorare produsă de radiaţiile UV menţine părul fin şi mătăsos.
Alege din intervalul de temperatură de la 120 °C până la 230 °C pentru a obţine rezultate de durată, minimizând riscul de deteriorare a părului.
4.8
din 5
586
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Lady Dy
10/07/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Placă performanta, o recomand!
Foarte bună placa aceasta de păr, modelul 7000! Nu arde deloc parul, nici la nivelul maxim și face ce promite, îndreaptă rapid părul, îl face super strălucitor și îl menține sănătos! Chiar sunt foarte încântată de ea! O super recomand! 👌💯🥰
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS752/00 Placă de îndreptat părul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS752/00 Placă de îndreptat părul
Matipro
20/05/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este exact cum ma asteptam
Placa arata bine, este usoara si usor de folosit. Isi face treaba bine, am ales acest produs pentru indreptat parul, dar il voi folosi si ca sa imi fac bucle, in viitor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS742/00 Placă de îndreptat părul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS742/00 Placă de îndreptat părul
Kenzo50813
29/03/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul e super ok
Usor de folosit, rezultatele super ok, am luat-o pt fata mea care are un par lung, des si cu tenta de ondulat
Avantaje
se incalzeste rapid, nu rupe/ deterioreaza parul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS742/00 Placă de îndreptat părul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS742/00 Placă de îndreptat părul
Acelaşi rezultat de coafare dar cu expunere la căldură mai scăzută: 180°C vs. HP8361 la 210°C
vs HP8361
vs HP8361