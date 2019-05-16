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Producție oprită
Compact şi puternic cu strălucire ionică
Acest uscător de păr are puterea unui uscător de 2000 W cu un design compact şi uşor, ceea ce îl face comod de utilizat, oferind totodată o experienţă de uscare puternică. Dispune, de asemenea, de ioni negativi pentru păr fin şi drept, cu o strălucire minunată.
DryCare Essential
Ionic
Oferă părului tău îngrijire instantanee cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Astfel se obţine un păr mătăsos şi drept, care străluceşte frumos.
Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de îngrijire şi o protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.
Acest uscător de păr de 2000 W creează nivelul perfect de flux de aer şi putere de uscare pentru un păr frumos în fiecare zi.
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4.8
din 5
48
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Christyler
16/05/2019
România
Foarte multumi!
Produs foarte bun, calitativ! L-am achizitionat pentru a-l face cadou. Scop atins cu brio, primitorul foarte multumit de la prima utilizare!
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr
Lumi23
14/12/2018
România
Satisfăcător
L-am folosit o data si sunt mulțumită!folositi cu incredere nu aveti nimic de pierdut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Avantaje
Потужний зручний
Dezavantaje
Немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Фен
Data utilizării 2019-11-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Фен
Data utilizării 2019-11-09