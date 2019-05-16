DryCare Essential

ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie cu produs şi accesorii
  • Fotografie ambalaj
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie cu produs şi accesorii
  • Fotografie ambalaj

Producție oprită

DryCare EssentialUscător de păr

BHD030/00

4.8

| (48) Recenzii | 98% recomandă acest produs

Compact şi puternic cu strălucire ionică

Acest uscător de păr are puterea unui uscător de 2000 W cu un design compact şi uşor, ceea ce îl face comod de utilizat, oferind totodată o experienţă de uscare puternică. Dispune, de asemenea, de ioni negativi pentru păr fin şi drept, cu o strălucire minunată.

Vezi toate beneficiile

Compact şi puternic cu strălucire ionică

  • DryCare Essential

  • Ionic

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Oferă părului tău îngrijire instantanee cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Astfel se obţine un păr mătăsos şi drept, care străluceşte frumos.

Setare de temperatură ThermoProtect

Setare de temperatură ThermoProtect

Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de îngrijire şi o protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.

2000 W pentru o uscare rapidă

2000 W pentru o uscare rapidă

Acest uscător de păr de 2000 W creează nivelul perfect de flux de aer şi putere de uscare pentru un păr frumos în fiecare zi.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

48

Recenzii

98%

recomandă acest produs

3
2

16/05/2019

România

România

Foarte multumi!

Produs foarte bun, calitativ! L-am achizitionat pentru a-l face cadou. Scop atins cu brio, primitorul foarte multumit de la prima utilizare!

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr

14/12/2018

România

România

Satisfăcător

L-am folosit o data si sunt mulțumită!folositi cu incredere nu aveti nimic de pierdut

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Avantaje

Потужний зручний

Dezavantaje

Немає

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Фен

Data utilizării 2019-11-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD030/00 Фен

Data utilizării 2019-11-09

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips