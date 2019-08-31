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  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
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  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
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  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte
  • O înfăşurare pentru bucle perfecte

Producție oprită

StyleCareOndulator

BHB864/00

4.9
| (28) Recenzii | 100% recomandă acest produs
O înfăşurare pentru bucle perfecte
Realizează cu ușurință bucle perfecte, clasice, cu noul nostru ondulator. Bara acoperită cu înveliş ceramic din turmalină asigură pentru părul tău protecţie, un aspect drept şi strălucire perfectă. Temperatura de 200°C îţi permite să realizezi curbe frumoase dintr-o singură înfăşurare.
Vezi toate beneficiile

O înfăşurare pentru bucle perfecte

  • Bară medie de 25 mm

  • Plăci ceramice din turmalină

  • Setări digitale pentru temperatură

Plăci ceramice din turmalină pentru catifelare şi strălucire absolute

Plăci ceramice din turmalină pentru catifelare şi strălucire absolute

Bara ceramică netedă previne deteriorarea părului în timpul coafatului. Aceasta conţine o infuzie de turmalină, pentru a oferi buclelor o strălucire şi un luciu perfecte.

8 setări digitale de temperatură pentru control absolut

Afişajul digital, cu 8 setări de temperatură, îţi oferă control absolut pentru a adapta temperatura la tipul părului tău, pentru prevenirea accidentelor.

Până la 200°C pentru rezultate perfecte

Până la 200°C pentru rezultate perfecte

Temperatura ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi să obţii aspectul buclat pe care ţi-l doreşti.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

28

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

31/08/2019

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Produs de calitate. Cu puțin ajutor chiar și parul lung a fost buclat.

Avantaje

Ușor de folosit și setat temperatura.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator

18/05/2019

România

România

Conform cerintelor!

Produsul are caracteristici extraordinare, conform asteptarilor si cerintelor!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator

07/05/2019

România

România

Recomand cu mare drag

Este foarte usor de utilizat! Imi place mult faptul ca are clestele pentru tinut suvita de par, pentru a evita sa ma frig. Buclele au o forma foarte faina, nu rezista mult datorita texturii parului meu foarte moale. L-am laudat si prietenelor, care au achizitionat ondulatorul pe baza recomandarilor, si sunt foarte multumite.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator

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