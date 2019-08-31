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Producție oprită
Bară medie de 25 mm
Plăci ceramice din turmalină
Setări digitale pentru temperatură
Bara ceramică netedă previne deteriorarea părului în timpul coafatului. Aceasta conţine o infuzie de turmalină, pentru a oferi buclelor o strălucire şi un luciu perfecte.
Afişajul digital, cu 8 setări de temperatură, îţi oferă control absolut pentru a adapta temperatura la tipul părului tău, pentru prevenirea accidentelor.
Temperatura ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi să obţii aspectul buclat pe care ţi-l doreşti.
4.9
din 5
28
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Gabry
31/08/2019
România
Cumpărător verificat
Excelent
Produs de calitate. Cu puțin ajutor chiar și parul lung a fost buclat.
Avantaje
Ușor de folosit și setat temperatura.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator
MihneaHoratiu
18/05/2019
România
Conform cerintelor!
Produsul are caracteristici extraordinare, conform asteptarilor si cerintelor!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator
Simo987
07/05/2019
România
Recomand cu mare drag
Este foarte usor de utilizat! Imi place mult faptul ca are clestele pentru tinut suvita de par, pentru a evita sa ma frig. Buclele au o forma foarte faina, nu rezista mult datorita texturii parului meu foarte moale. L-am laudat si prietenelor, care au achizitionat ondulatorul pe baza recomandarilor, si sunt foarte multumite.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB864/00 Ondulator