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Producție oprită
BDM3490UC/00
34" / 86,7 cm
WQHD (3440 x 1440)
Monitoarele desktop oferă o experienţă a utilizatorului personală, care se potriveşte foarte bine şi unui design curbat. Ecranul curbat oferă un efect de imersiune plăcut, însă subtil, care este concentrat asupra ta, poziţionat(ă) în centrul biroului.
Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.
Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, în format UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli şi unghiuri de vizionare ample de 178/178, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Formatul UltraWide 21:9 oferă mai multă productivitate cu mai mult spaţiu pentru comparaţiile în ecrane alăturate şi mai multe coloane vizualizabile în foile de calcul. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM sau un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi oferă imagini de o claritate excepţională.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Bill22
09/12/2016
Polska
Cumpărător verificat
prawie doskonaly
Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Raza arcului de curbă al afişajului în mm
Acest afişaj Philips este certificat MHL. Totuşi, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează şi nu funcţionează corect, consultaţi întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta sa funcţioneze
Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.
Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL
Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcţia MHL, consultă www.mhlconsortiun.org
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