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  • Brilliance Afişaj LCD extralat curbat
    Lat. Frumos. Curbat
  • Lat. Frumos. Curbat
  • Lat. Frumos. Curbat
  • Lat. Frumos. Curbat
  • Brilliance Afişaj LCD extralat curbat
    Lat. Frumos. Curbat
  • Lat. Frumos. Curbat
  • Lat. Frumos. Curbat
  • Lat. Frumos. Curbat

Producție oprită

BrillianceAfişaj LCD extralat curbat

BDM3490UC/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Lat. Frumos. Curbat
Liniile fine ale afişajului curbat şi extralat Philips Brilliance îţi dau impresia că eşti în mijlocul acţiunii, oferindu-ţi o experienţă totală, de neegalat.
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Inspirat de lumea înconjurătoare

Lat. Frumos. Curbat

  • 34" / 86,7 cm

  • WQHD (3440 x 1440)

Design curbat al afişajului pentru o experienţă mai captivantă

Design curbat al afişajului pentru o experienţă mai captivantă

Monitoarele desktop oferă o experienţă a utilizatorului personală, care se potriveşte foarte bine şi unui design curbat. Ecranul curbat oferă un efect de imersiune plăcut, însă subtil, care este concentrat asupra ta, poziţionat(ă) în centrul biroului.

Sticlă de la un capăt la celălalt şi o ramă îngustă pentru aspect impecabil

Sticlă de la un capăt la celălalt şi o ramă îngustă pentru aspect impecabil

Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.

Imagini extrem de clare cu UltraWide QHD de 3440 x 1440 pixeli

Imagini extrem de clare cu UltraWide QHD de 3440 x 1440 pixeli

Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, în format UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli şi unghiuri de vizionare ample de 178/178, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Formatul UltraWide 21:9 oferă mai multă productivitate cu mai mult spaţiu pentru comparaţiile în ecrane alăturate şi mai multe coloane vizualizabile în foile de calcul. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM sau un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi oferă imagini de o claritate excepţională.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

09/12/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

prawie doskonaly

Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

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Referințe

  1. Raza arcului de curbă al afişajului în mm

  2. Acest afişaj Philips este certificat MHL. Totuşi, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează şi nu funcţionează corect, consultaţi întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta sa funcţioneze

  3. Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.

  4. Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL

  5. Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcţia MHL, consultă www.mhlconsortiun.org

  6. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse