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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ3856/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Sunet portabil puternic

Bucuraţi-vă de muzică digitală de pe dispozitivul dumneavoastră portabil cu un sunet puternic de pe Philips CD Soundmachine AZ3856, mulţumită USB Direct, boxelor Bass Reflex şi puterii totale de ieşire de 2x4W RMS.

Vezi toate beneficiile

cu o putere totală de ieşire de 8 W RMS

Sunet portabil puternic

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Mufă pentru căşti stereo pentru o audiţie muzicală superioară

Conectează-ţi căştile la acest dispozitiv Philips pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de câte ori doreşti. Te poţi bucura de muzica favorită cu un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, conectând căştile la acest dispozitiv.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

30/10/2016

Magyarország

Magyarország

kiváló

kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ3856 CD Soundmachine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ3856 CD Soundmachine

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Referințe

  1. Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.