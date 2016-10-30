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Producție oprită
Sunet portabil puternic
Bucuraţi-vă de muzică digitală de pe dispozitivul dumneavoastră portabil cu un sunet puternic de pe Philips CD Soundmachine AZ3856, mulţumită USB Direct, boxelor Bass Reflex şi puterii totale de ieşire de 2x4W RMS.
Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Conectează-ţi căştile la acest dispozitiv Philips pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de câte ori doreşti. Te poţi bucura de muzica favorită cu un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, conectând căştile la acest dispozitiv.
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5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
papamaci
30/10/2016
Magyarország
kiváló
kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ3856 CD Soundmachine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ3856 CD Soundmachine
Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.