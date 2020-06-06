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Producție oprită
Savuraţi muzica oriunde mergeţi
Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.
CD, MP3-CD, USB, FM
Casetă
2 W
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
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Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” te ajută să ieşi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faci este să selectezi unul dintre modurile „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurează o experienţă muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porneşti playerul.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Avantaje
Rengeteg féle lejátszási mód.
Dezavantaje
A hangminőség lehetne jobb.
Acest review a fost făcut pentru AZ328 CD Soundmachine
Data utilizării 2018-06-06
Acest review a fost făcut pentru AZ328 CD Soundmachine
Data utilizării 2018-06-06
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ328 Bumbox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ328 Bumbox CD