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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ328/12

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.

Vezi toate beneficiile

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Casetă

  • 2 W

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Casetofon cu oprire automată

Casetofon cu oprire automată

0

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” te ajută să ieşi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faci este să selectezi unul dintre modurile „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurează o experienţă muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porneşti playerul.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

06/06/2020

Magyarország

Magyarország

Sok lejátszási lehetőség

Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.

Avantaje

Rengeteg féle lejátszási mód.

Dezavantaje

A hangminőség lehetne jobb.

Acest review a fost făcut pentru AZ328 CD Soundmachine

Data utilizării 2018-06-06

Acest review a fost făcut pentru AZ328 CD Soundmachine

Data utilizării 2018-06-06

21/12/2015

Polska

Polska

Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.

Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ328 Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ328 Bumbox CD

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