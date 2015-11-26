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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1834/12

3.7

| (3) Recenzii

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

Designul elegant şi portabil al microsistemului AZ1834 îţi permite să te bucuri de colecţiile preferate de muzică MP3/WMA stocate pe playerul de muzică portabil, fără a utiliza căşti.

Vezi toate beneficiile

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

  • USB

Boxe full-range pentru un sunet dinamic şi captivant

Boxe full-range pentru un sunet dinamic şi captivant

Difuzoarele stereo compacte oferă sunet de calitate pe toată gama de frecvenţe şi îţi permit să asculţi liber. Savurează muzica oriunde, oricând cu difuzoarele stereo încorporate care oferă confortul şi divertismentul redării muzicii.

Conexiune line-in pentru redarea muzicii dvs. portabile

Conectivitatea line-in MP3 permite redarea directă a conţinutului MP3 prin sistemul dvs. audio. Prin simpla conectare a playerului MP3 portabil la sistemul audio prin intermediul mufei sale încorporate line-in, puteţi savura calitatea superbă a sunetului în timpul redării muzicii preferate de pe playerul MP3 portabil.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Specificaţii tehnice

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3.7

din 5

3

Recenzii

4
3
2

26/11/2015

Polska

Polska

Elegancki wygląd, czysty dźwięk

Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1834 Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1834 Bumbox CD

15/06/2015

Polska

Polska

super sprzęt w rozsądnej cenie

Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1834 Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1834 Bumbox CD

06/01/2016

Česká republika

Česká republika

Velké zklamání

Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.

Acest review a fost făcut pentru AZ1834 CD Soundmachine

Acest review a fost făcut pentru AZ1834 CD Soundmachine

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