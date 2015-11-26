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Producție oprită
AZ1834/12
Savuraţi muzica oriunde mergeţi
Designul elegant şi portabil al microsistemului AZ1834 îţi permite să te bucuri de colecţiile preferate de muzică MP3/WMA stocate pe playerul de muzică portabil, fără a utiliza căşti.
USB
Difuzoarele stereo compacte oferă sunet de calitate pe toată gama de frecvenţe şi îţi permit să asculţi liber. Savurează muzica oriunde, oricând cu difuzoarele stereo încorporate care oferă confortul şi divertismentul redării muzicii.
Conectivitatea line-in MP3 permite redarea directă a conţinutului MP3 prin sistemul dvs. audio. Prin simpla conectare a playerului MP3 portabil la sistemul audio prin intermediul mufei sale încorporate line-in, puteţi savura calitatea superbă a sunetului în timpul redării muzicii preferate de pe playerul MP3 portabil.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
3.7
din 5
3
Recenzii
luki03
26/11/2015
Polska
Elegancki wygląd, czysty dźwięk
Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1834 Bumbox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1834 Bumbox CD
mario22271
15/06/2015
Polska
super sprzęt w rozsądnej cenie
Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1834 Bumbox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1834 Bumbox CD
Nalim
06/01/2016
Česká republika
Velké zklamání
Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.
Acest review a fost făcut pentru AZ1834 CD Soundmachine
Acest review a fost făcut pentru AZ1834 CD Soundmachine