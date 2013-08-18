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Producție oprită
FlexiDock de la Philips este perfect pentru telefoanele cu Android. Modelul său unic andochează inteligent majoritatea telefoanelor cu Android - indiferent dacă mufa de conectare a telefonului este în partea inferioară, pe laterală sau în partea superioară. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverşi producători şi care nu au o poziţie şi orientare standard pentru mufa de conectare micro USB. Staţia de andocare este reglabilă, pentru a ţine telefonul atât vertical, cât şi orizontal, permiţându-vă poziţionarea telefonului cu Android în centrul boxei.
Aplicaţia DockStudio Philips gratuită oferă sute de caracteristici unice pentru boxele cu andocare. Puteţi asculta mii de posturi radio din întreaga lume pe Internet, răsfoi colecţia de muzică şi partaja prietenilor ce ascultaţi pe Facebook sau fotografii artistice pe Flickr. Aplicaţia are o funcţie de muzică Songbird şi dvs. puteţi descoperi, reda şi sincroniza fişiere media fără restricţii între PC şi dispozitivele cu Android. În modul Ceas, aplicaţia vă permite să setaţi alarme muzicale multiple personalizate şi vă prezintă prognoza meteo actualizată. Aplicaţia poate fi descărcată complet gratuit din Google Play.
Songbird este un program PC şi aplicaţie Android simplu şi uşor de utilizat. Vă permite să descoperiţi şi să redaţi fişierele dvs. media şi să le sincronizaţi fără restricţii cu PC-ul dvs. Caracteristicile sale intuitive şi puternice de gestionare a muzicii vă permit să descoperiţi noi artişti şi magazine de muzică, servicii şi adrese de Internet. Redaţi propria bibliotecă şi fişiere media de pe Internet şi sincronizaţi-le fără restricţii de la PC-ul dvs. la dispozitivele dvs. Android.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Tomo
18/08/2013
Česká republika
Dobrý výrobek, který má ale své mouchy
Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®