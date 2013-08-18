ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Foto produs unic
  • Foto produs unic

Producție oprită

AS141 docking speaker with Bluetooth®

AS141/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Vezi toate beneficiile
FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu/încărca telefonul Android

FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu/încărca telefonul Android

FlexiDock de la Philips este perfect pentru telefoanele cu Android. Modelul său unic andochează inteligent majoritatea telefoanelor cu Android - indiferent dacă mufa de conectare a telefonului este în partea inferioară, pe laterală sau în partea superioară. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverşi producători şi care nu au o poziţie şi orientare standard pentru mufa de conectare micro USB. Staţia de andocare este reglabilă, pentru a ţine telefonul atât vertical, cât şi orizontal, permiţându-vă poziţionarea telefonului cu Android în centrul boxei.

Descoperiţi, partajaţi muzică şi mai multe caracteristici prin intermediul aplicaţiei DockStudio

Descoperiţi, partajaţi muzică şi mai multe caracteristici prin intermediul aplicaţiei DockStudio

Aplicaţia DockStudio Philips gratuită oferă sute de caracteristici unice pentru boxele cu andocare. Puteţi asculta mii de posturi radio din întreaga lume pe Internet, răsfoi colecţia de muzică şi partaja prietenilor ce ascultaţi pe Facebook sau fotografii artistice pe Flickr. Aplicaţia are o funcţie de muzică Songbird şi dvs. puteţi descoperi, reda şi sincroniza fişiere media fără restricţii între PC şi dispozitivele cu Android. În modul Ceas, aplicaţia vă permite să setaţi alarme muzicale multiple personalizate şi vă prezintă prognoza meteo actualizată. Aplicaţia poate fi descărcată complet gratuit din Google Play.

Songbird pentru a descoperi, reda şi sincroniza muzica între PC şi Android

Songbird pentru a descoperi, reda şi sincroniza muzica între PC şi Android

Songbird este un program PC şi aplicaţie Android simplu şi uşor de utilizat. Vă permite să descoperiţi şi să redaţi fişierele dvs. media şi să le sincronizaţi fără restricţii cu PC-ul dvs. Caracteristicile sale intuitive şi puternice de gestionare a muzicii vă permit să descoperiţi noi artişti şi magazine de muzică, servicii şi adrese de Internet. Redaţi propria bibliotecă şi fişiere media de pe Internet şi sincronizaţi-le fără restricţii de la PC-ul dvs. la dispozitivele dvs. Android.

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek, který má ale své mouchy

Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips