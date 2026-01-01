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Radio cu ceas

AJ3570/12

Trăiţi o viaţă mai ecologică

Este momentul să vă preocupaţi de mediul înconjurător. Confecţionat la partea superioară din bambus durabil şi din componente controlate împotriva pericolelor, acest ceas elegant Philips AJ3570/12 este caracterizat de un consum redus în regim standby şi este prevăzut cu senzor luminos automat - economisind energie în fiecare secundă.

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cu un radio cu ceas ecologic

Trăiţi o viaţă mai ecologică

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Bambus durabil şi regenerabil utilizat în placa superioară

Găsirea de moduri de a avea grijă de mediul înconjurător implică gândirea creatoare şi o oarecare pricepere. Utilizarea bambusului în placa superioară a acestui ceas este un pas ecologic care adaugă de asemenea stil produsului. Nu numai că bambusul este un material atractiv, se ştie de asemenea că acesta este mai durabil şi mai regenerabil decât alţi copaci. Crescând foarte rapid fără fertilizatoare sau pesticide, o plantă de bambus poate fi recoltată în trei până la cinci ani, iar fiecare plantă recoltată de mai multe ori. În plus, din pregătirea bambusului pentru a fi utilizat în industrie rezultă mai puţine substanţe poluatoare şi emisii de dioxid de carbon mai scăzute.

Carcase din plastic şi materiale din ambalaje de hârtie reciclate

Adoptând poziţia de a fi responsabil din punctul de vedere al mediului înconjurător, Philips a făcut întotdeauna eforturi semnificative de a recicla. Beneficiile reciclării sunt uimitoare. Aceasta reduce nevoia de resurse proaspete neregenerabile şi ia o povară de pe umerii planetei noastre în declin. Scade nevoia de incinerare şi de depozite de deşeuri, care au efecte foarte dăunătoare asupra ecosistemelor şi a mediului înconjurător. Acest ceas este confecţionat cu un procent ridicat de materiale reciclate. Întreaga carcasă este confecţionată din 100% plastic reciclat, hârtia de imprimantă este 100% din hârtie reciclată, iar ambalajele produse cu 90% conţinut din materiale reciclate.

Componente controlate împotriva pericolelor pentru stil de viaţă mai sigur şi mai ecologic

Restricţionarea utilizării componentelor periculoase marchează dorinţa Philips de a crea un mediu de trai mai sigur pentru rasa umană. Pe lângă faptul că respectă în totalitate directiva RoHS, care restricţionează utilizarea substanţelor chimice periculoase utilizate în mod obişnuit precum plumb, cadmium şi mercur, am restricţionat şi mai mult utilizarea altor componente periculoase. De exemplu, nu există PVC şi compuşi BFR în nicio piesă din plastic, placă de circuite, în niciun adaptor de alimentare sau ambalaj, minimizând impactul asupra oamenilor şi a mediului nostru înconjurător în timpul utilizării sau chiar al eliminării.

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