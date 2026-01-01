Bambus durabil şi regenerabil utilizat în placa superioară

Găsirea de moduri de a avea grijă de mediul înconjurător implică gândirea creatoare şi o oarecare pricepere. Utilizarea bambusului în placa superioară a acestui ceas este un pas ecologic care adaugă de asemenea stil produsului. Nu numai că bambusul este un material atractiv, se ştie de asemenea că acesta este mai durabil şi mai regenerabil decât alţi copaci. Crescând foarte rapid fără fertilizatoare sau pesticide, o plantă de bambus poate fi recoltată în trei până la cinci ani, iar fiecare plantă recoltată de mai multe ori. În plus, din pregătirea bambusului pentru a fi utilizat în industrie rezultă mai puţine substanţe poluatoare şi emisii de dioxid de carbon mai scăzute.