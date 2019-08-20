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Producție oprită
Trezeşte-te cu radioul FM şi un smartphone complet încărcat
Radioul cu ceas Philips AJ3200 încarcă orice smartphone, iPhone sau Android, în timp ce dormi. Staţia flexibilă se potriveşte perfect poziţiei prizei de pe orice telefon. Trezeşte-te cu radioul FM preferat şi începe-ţi ziua cu bateriile încărcate.
Încărcare universală
FM, tuner digital
Alarmă dublă
Ceas şi alarmă de siguranţă
S-a terminat cu haosul de cabluri de pe noptieră. Acest radio cu ceas vine cu trei staţii interschimbabile şi pentru încărcarea dispozitivelor tale iPhone, Android sau altele. Foloseşte cablul de conectare Apple Lightning sau cu 30 pini cu staţia potrivită pentru iPhone şi/sau staţia micro USB inclusă pentru Android şi altele. Odată ce cablul şi staţia sunt interconectate, andochează smartphone-ul şi începe imediat încărcarea. Chiar şi firele sunt bine ascunse vederii.
Trezeşte-te cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setezi soneria radioului cu ceas Philips pentru a te trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alege să te trezeşti cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.
Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.
3.5
din 5
8
Recenzii
83%
recomandă acest produs
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3200 Radio cu ceas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3200 Radio cu ceas
DudDa
19/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3200 Radiobudzik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3200 Radiobudzik
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3200 Laikrodis-radijas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3200 Laikrodis-radijas