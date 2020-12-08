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Producție oprită

Radio cu ceas şi acord digital

AJ3123/12

4.2
| (10) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Începeţi ziua aşa cum doriţi!
Acest ceas elegant cu alarmă şi radio AJ3123/12 are un aspect plăcut şi vă trezeşte la timp. Are un radio FM încorporat, care vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu emisiunea radio preferată sau cu alarma.
Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă cu radioul sau cu alarma

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Trezeşte-te cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Trezeşte-te cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Trezeşte-te cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setezi soneria radioului cu ceas Philips pentru a te trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alege să te trezeşti cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.

Tuner digital FM cu posturi presetate

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Trezire blândă, pentru o experienţă de trezire plăcută

Trezire blândă, pentru o experienţă de trezire plăcută

Începe ziua trezindu-te uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a te trezi, fie prea zgomotos, încât te trezeşti prea brusc. Ai posibilitatea să te trezeşti cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma sonoră. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a te trezi uşor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

10

Recenzii

90%

recomandă acest produs

2

08/12/2020

România

România

Cumpărător verificat

Vizibilitate bună!

Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!

Avantaje

Păstrează ora daca se întrerupe curentul

Dezavantaje

Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

07/05/2019

România

România

M.

produsul este usor de utilizat si are un design placut.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

08/05/2014

Polska

Polska

najlepszy radiobudzik jaki miałem !

Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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