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Producție oprită
Trezeşte-te cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setezi soneria radioului cu ceas Philips pentru a te trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alege să te trezeşti cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.
Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
Începe ziua trezindu-te uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a te trezi, fie prea zgomotos, încât te trezeşti prea brusc. Ai posibilitatea să te trezeşti cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma sonoră. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a te trezi uşor.
4.2
din 5
10
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Hulkady28
08/12/2020
România
Cumpărător verificat
Vizibilitate bună!
Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!
Avantaje
Păstrează ora daca se întrerupe curentul
Dezavantaje
Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
cesaro
07/05/2019
România
M.
produsul este usor de utilizat si are un design placut.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Adam123
08/05/2014
Polska
najlepszy radiobudzik jaki miałem !
Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem