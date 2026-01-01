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Producție oprită
AJ301DB/12
Începeţi ziua aşa cum doriţi!
Ascultaţi muzică portabilă acasă. Andocaţi-vă playerul iPod sau GoGear în ceasul cu radio Philips compact cu bas puternic susţinut de o putere RMS de 12 W. Bucuraţi-vă de un sunet excelent şi alegeţi să vă începeţi ziua pe ritmuri muzicale.
Negru
Savuraţi muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi dispozitivul iPod! Staţia vă permite conectarea dispozitivului iPod direct la sistemul cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura de muzică şi să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului iPod. Utilizaţi telecomanda pentru a naviga, a selecta şi a reda muzica stocată pe iPod. Sistemul cu staţie de andocare vă încarcă automat dispozitivul iPod în timp ce este andocat.
Tehnologia wOOx este un concept revoluţionar ce vă permite să auziţi şi să simţiţi basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal şi tweeter asigură o tranziţie lină de la frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală şi construcţia de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a creşte cu adevărat impactul muzicii.
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