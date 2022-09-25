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Producție oprită

Radio cu ceas şi informaţii meteo

AJ260/12

4

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Informaţii meteo printr-o simplă atingere

Vă dă bună dimineaţa - în fiecare zi. Ceasul cu radio Philips compact dispune de un ceas cu reglare prin radio şi afişează pictograme grafice pentru prognoza meteo folosind indicatoare luminoase multicolore. Meteorologul dvs. de încredere vă ajută să fiţi şi punctual - întotdeauna.

Vezi toate beneficiile

Informaţii meteo printr-o simplă atingere

  • Temperatură din interior/exterior

Afişează prognoza meteo cu animaţii grafice

Led indicator multicolor de vreme

Led indicator multicolor de vreme

Acest indicator multicolor de vreme se aprinde într-o gamă de culori în funcţie de condiţiile meteorologice. De la portocaliu în zilele însorite, la albastru în zilele înnorate şi purpuriu în zilele ploioase, ştiţi cum este vremea chiar şi când vă aflaţi la distanţă de radioul cu ceas.

Afişaj de temperatură pentru temperatură interioră şi exterioară

Afişaj de temperatură pentru temperatură interioră şi exterioară

Informaţii meteo printr-o simplă atingere. Radioul cu ceas Philips afişează cea mai actuală temperatură disponibilă. Senzorul de temperatură inteligent afişează oricând temperatura în exterior.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
1

25/09/2022

România

România

Excelent ceas cu indicații meteo

Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.

Avantaje

Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă

Dezavantaje

Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Data utilizării 2020-09-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Data utilizării 2020-09-25

25/11/2012

Polska

Polska

Przydatny gadżet

Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

04/11/2019

Polska

Polska

Ciekawy produkt ale...

Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.

Acest review a fost făcut pentru AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Acest review a fost făcut pentru AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

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