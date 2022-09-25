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Producție oprită
Informaţii meteo printr-o simplă atingere
Vă dă bună dimineaţa - în fiecare zi. Ceasul cu radio Philips compact dispune de un ceas cu reglare prin radio şi afişează pictograme grafice pentru prognoza meteo folosind indicatoare luminoase multicolore. Meteorologul dvs. de încredere vă ajută să fiţi şi punctual - întotdeauna.
Temperatură din interior/exterior
Acest indicator multicolor de vreme se aprinde într-o gamă de culori în funcţie de condiţiile meteorologice. De la portocaliu în zilele însorite, la albastru în zilele înnorate şi purpuriu în zilele ploioase, ştiţi cum este vremea chiar şi când vă aflaţi la distanţă de radioul cu ceas.
Informaţii meteo printr-o simplă atingere. Radioul cu ceas Philips afişează cea mai actuală temperatură disponibilă. Senzorul de temperatură inteligent afişează oricând temperatura în exterior.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.0
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Avantaje
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Dezavantaje
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Data utilizării 2020-09-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Data utilizării 2020-09-25
aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
Acest review a fost făcut pentru AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Acest review a fost făcut pentru AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem