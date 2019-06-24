Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Încape în orice buzunar
Cu acest radio MW/FM Philips de buzunar, te poţi bucura de un sunet puternic şi de calitate, indiferent unde te-ai afla.
Acord analogic FM/MW
Difuzor integrat
Jack pentru căşti
Funcţionare cu baterii
Tuner stereo FM/MW (AM)
0
Un difuzor oferă o calitate bună a sunetului pentru o audiţie mai plăcută.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AE1500 Портативно радио
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AE1500 Портативно радио