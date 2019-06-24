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Producție oprită

Radio portabil

AE1500/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Încape în orice buzunar

Cu acest radio MW/FM Philips de buzunar, te poţi bucura de un sunet puternic şi de calitate, indiferent unde te-ai afla.

Vezi toate beneficiile

Încape în orice buzunar

  • Acord analogic FM/MW

  • Difuzor integrat

  • Jack pentru căşti

  • Funcţionare cu baterii

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner stereo FM/MW (AM)

Control de la un singur buton rotativ al volumului şi buton de pornire/oprire

0

Difuzor integrat pentru a asculta la radio la volum ridicat şi o calitate bună

Difuzor integrat pentru a asculta la radio la volum ridicat şi o calitate bună

Un difuzor oferă o calitate bună a sunetului pentru o audiţie mai plăcută.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AE1500 Портативно радио

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AE1500 Портативно радио

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