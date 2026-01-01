Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
AE1120/00
FM/MW, Acord analogic
Microport USB pentru încărcare
Lanternă
Alimentare proprie/cu baterie
Valorificaţi-vă propria energie prin intermediul sursei de energie inovatoare a dispozitivului, alimentată cu energie cinetică - o alternativă ecologică pentru dispozitivele care funcţionează cu baterii. Această metodă de furnizare a energiei pentru radiouri, lanterne sau pentru încărcarea unui telefon sau a altui dispozitiv este uşor de utilizat şi asigură necesarul de energie.
Nu trebuie să staţi pe întuneric. Prin intermediul lanternei încorporate, dispozitivul continuă să funcţioneze timp îndelungat după apusul soarelui. Acest dispozitiv elimină riscurile legate de activităţile slab iluminate pe timp de noapte şi poate fi exact ce vă trebuie în cazul penelor de curent. Generarea de energie cinetică păstrează dispozitivele încărcate automat şi elimină grijile legate de descărcarea completă a bateriilor.
A fi în siguranţă este echivalent adesea cu a putea fi localizat. Sirena încorporată a dispozitivului atrage atenţia, ceea ce înseamnă că ajutorul nu este niciodată prea departe. Fiind alimentată cu energie cinetică pentru a preveni problemele neprevăzute legate de baterie, sirena reprezintă un dispozitiv suplimentar, conceput pentru a vă asigura liniştea şi pentru a face din siguranţa dvs. o prioritate.
Recenzii