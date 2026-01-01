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  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
  • Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber

Producție oprită

Radio portabil

AE1120/00

Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber
Radio-ul portabil Philips AE1120/00 este conceput pentru utilizarea în exterior. Fiind alimentat cu energie cinetică, acesta elimină necesitatea bateriilor şi dispune de o sirenă integrată pentru atragerea atenţiei şi de un încărcător USB pentru a menţine dispozitivele încărcate şi conectate.
Vezi toate beneficiile

cu acest radio portabil

Partenerul perfect pentru activităţile în aer liber

  • FM/MW, Acord analogic

  • Microport USB pentru încărcare

  • Lanternă

  • Alimentare proprie/cu baterie

Generarea de energie cinetică pentru o încărcare fără efort

Generarea de energie cinetică pentru o încărcare fără efort

Valorificaţi-vă propria energie prin intermediul sursei de energie inovatoare a dispozitivului, alimentată cu energie cinetică - o alternativă ecologică pentru dispozitivele care funcţionează cu baterii. Această metodă de furnizare a energiei pentru radiouri, lanterne sau pentru încărcarea unui telefon sau a altui dispozitiv este uşor de utilizat şi asigură necesarul de energie.

Lanternă integrată pentru iluminat în timpul activităţilor pe timp de noapte

Lanternă integrată pentru iluminat în timpul activităţilor pe timp de noapte

Nu trebuie să staţi pe întuneric. Prin intermediul lanternei încorporate, dispozitivul continuă să funcţioneze timp îndelungat după apusul soarelui. Acest dispozitiv elimină riscurile legate de activităţile slab iluminate pe timp de noapte şi poate fi exact ce vă trebuie în cazul penelor de curent. Generarea de energie cinetică păstrează dispozitivele încărcate automat şi elimină grijile legate de descărcarea completă a bateriilor.

Sirenă încorporată pentru siguranţa dvs.

Sirenă încorporată pentru siguranţa dvs.

A fi în siguranţă este echivalent adesea cu a putea fi localizat. Sirena încorporată a dispozitivului atrage atenţia, ceea ce înseamnă că ajutorul nu este niciodată prea departe. Fiind alimentată cu energie cinetică pentru a preveni problemele neprevăzute legate de baterie, sirena reprezintă un dispozitiv suplimentar, conceput pentru a vă asigura liniştea şi pentru a face din siguranţa dvs. o prioritate.

Specificaţii tehnice

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips