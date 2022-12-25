Căutare termeni

      Dozator de apă cu încălzire instantanee

      ADD5910M/10

      Performanţa ridicată se îmbină cu confortul extrem. Poţi savura acum apă cu un gust pur, de la temperatura ambiantă la foarte fierbinte în doar câteva secunde. Mai multe setări de volum la o atingere de buton: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml şi continuu.

      La temperatura ambiantă şi foarte fierbinte

      • Încălzire instantanee
      • Filtrare Micro X-Clean
      • 6 temperaturi presetate

      Apă caldă proaspătă la cerere în câteva secunde

      Tehnologia inovatoare de încălzire instantanee asigură apă caldă în câteva secunde, exact la temperatura dorită, oferind o aromă maximă băuturilor.

      6 setări de temperatură pentru diverse nevoi

      Oferim apă cu gust pur, de la temperatura ambiantă la apă foarte fierbinte. Fierbere, preparare de băuturi, sterilizare, gătit. Ceai, cafea, spaghete, biberonul bebeluşului. Poţi face un milion de lucruri cu ea.

      5 cantităţi de apă selectate la o atingere pe ecran

      150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml şi continuu. Poţi găsi întotdeauna volumul adecvat de apă pentru a-ţi umple ceştile preferate sau chiar căni şi oale.

      Obţine apă cu proprietăţi optime

      Savurează apă rece cu un gust pur, precum şi băuturi fierbinţi aromate. Filtrul Philips Micro X-Clean reduce clorul, calcarul, metalele grele şi contaminanţii emergenţi, precum microplasticul şi PFOA.*

      Dimensiuni compactă, cu rezervor mare de apă de 2,2 l

      Designul compact se potriveşte oriunde în casă şi la birou. Sunt necesare mai puţine umpleri şi este uşor să rămâi hidratat cu rezervorul mare de apă de 2,2 litri. Designul detaşabil al rezervorului de apă asigură umplere şi curăţare uşoare.

      Plug and play; fără instalare necesară

      Dozatorul va începe să funcţioneze imediat ce conectezi alimentarea şi porneşti aparatul. Nu este nevoie de racordare la o sursă de alimentare cu apă.

      Indicatorul duratei de viaţă a filtrului îţi aminteşte să înlocuieşti filtrul la timp

      Indicatorul duratei de viaţă a filtrului îţi aminteşte să înlocuieşti filtrul la timp pentru a asigura cea mai bună performanţă de filtrare.

      Peste 2.400 de sticle de plastic de unică folosinţă economisite pe an**

      Apa îmbuteliată are un impact semnificativ asupra mediului şi este, de asemenea, costisitoare. Acum poţi renunţa însă la ea. Aparatul de apă îţi stă mereu la dispoziţie, oferind apă cu gust pur la cerere.

      Gata cu refierberea sau păstrarea la cald; consum mai mic de energie

      Apa este încălzită exact în momentul în care ai nevoie şi în cantitatea pe care o alegi. Gata cu refierberea sau păstrarea la cald! Economiseşti 70 % din energia consumată cu încălzirea comparativ cu un thermopot***

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţii filtru

        Cartuş de filtrare de schimb
        Gama de filtre Micro X-Clean
        Capacitate de filtrare
        100 l

      • Condiţiile apei la admisie

        Temperatura apei la admisie
        5-38  °C
        Calitatea apei la admisie
        Apă municipală de la robinet

      • Specificaţii generale

        Dimensiuni produs
        150*262*300  mm
        Capacitate rezervor de apă
        2,2 l

      • *Contaminanţii sau alte substanţe reduse de acest filtru de apă nu se găsesc neapărat în apa tuturor utilizatorilor.
      • **Comparativ cu 500 ml de apă îmbuteliată. Fiecare filtru durează 1 lună/100 litri.
      • ***Presupunând un consum de 2 l de apă caldă pe zi. Numai încălzire. Consumul de energie pentru răcire este exclus.

