ADD5910M/10
Apă cu un gust pur
Performanţa ridicată se îmbină cu confortul extrem. Poţi savura acum apă cu un gust pur, de la temperatura ambiantă la foarte fierbinte în doar câteva secunde. Mai multe setări de volum la o atingere de buton: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml şi continuu.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Dozator de apă cu încălzire instantanee
Tehnologia inovatoare de încălzire instantanee asigură apă caldă în câteva secunde, exact la temperatura dorită, oferind o aromă maximă băuturilor.
Oferim apă cu gust pur, de la temperatura ambiantă la apă foarte fierbinte. Fierbere, preparare de băuturi, sterilizare, gătit. Ceai, cafea, spaghete, biberonul bebeluşului. Poţi face un milion de lucruri cu ea.
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml şi continuu. Poţi găsi întotdeauna volumul adecvat de apă pentru a-ţi umple ceştile preferate sau chiar căni şi oale.
Savurează apă rece cu un gust pur, precum şi băuturi fierbinţi aromate. Filtrul Philips Micro X-Clean reduce clorul, calcarul, metalele grele şi contaminanţii emergenţi, precum microplasticul şi PFOA.*
Designul compact se potriveşte oriunde în casă şi la birou. Sunt necesare mai puţine umpleri şi este uşor să rămâi hidratat cu rezervorul mare de apă de 2,2 litri. Designul detaşabil al rezervorului de apă asigură umplere şi curăţare uşoare.
Dozatorul va începe să funcţioneze imediat ce conectezi alimentarea şi porneşti aparatul. Nu este nevoie de racordare la o sursă de alimentare cu apă.
Indicatorul duratei de viaţă a filtrului îţi aminteşte să înlocuieşti filtrul la timp pentru a asigura cea mai bună performanţă de filtrare.
Apa îmbuteliată are un impact semnificativ asupra mediului şi este, de asemenea, costisitoare. Acum poţi renunţa însă la ea. Aparatul de apă îţi stă mereu la dispoziţie, oferind apă cu gust pur la cerere.
Apa este încălzită exact în momentul în care ai nevoie şi în cantitatea pe care o alegi. Gata cu refierberea sau păstrarea la cald! Economiseşti 70 % din energia consumată cu încălzirea comparativ cu un thermopot***
Specificaţii filtru
Condiţiile apei la admisie
Specificaţii generale
