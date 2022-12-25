Dimensiuni compactă, cu rezervor mare de apă de 2,2 l

Designul compact se potriveşte oriunde în casă şi la birou. Sunt necesare mai puţine umpleri şi este uşor să rămâi hidratat cu rezervorul mare de apă de 2,2 litri. Designul detaşabil al rezervorului de apă asigură umplere şi curăţare uşoare.