      Staţie de apă

      ADD5906S/10

      Clasificare generală / 5
      Apă cu un gust pur

      Performanţa ridicată se îmbină cu ultra-comoditatea. Protecţie mai bună împotriva acumulării de calcar. Acum te poţi bucura de apă cu gust pur, de la temperatură ambiantă la apă fierbinte în câteva secunde. Setări multiple de temperatură şi volum la atingerea unui buton.

      Staţie de apă

      Apă cu un gust pur

      De la temperatură ambiantă la fierbinte

      • Blat de bucătărie
      • Filtru Micro X-Clean Softening+
      • Apă la temperatura camerei şi apă fierbinte

      Obţine apă cu proprietăţi optime

      Bucură-te de apă limpede şi cu gust pur, precum şi de băuturi calde şi reci aromate. Filtrul Philips Micro X-Clean Softening+ reduce clorul, metalele grele şi contaminanţii emergenţi precum microplasticele şi PFOA*. De asemenea, oferă o protecţie cu 50% mai mare împotriva acumulării calcarului.

      Apă caldă proaspătă la cerere în câteva secunde

      Apa fierbinte proaspătă iese în câteva secunde, la temperatura exactă dorită, aducând aroma maximă în băuturile tale.

      3 setări de temperatură pentru nevoi diferite

      Oferim apă cu gust pur, de la temperatură ambiantă la apă fierbinte. Ceai, cafea, lapte praf pentru bebeluşi. Poţi face nenumărate lucruri cu ea.

      Setări de volum utilizate frecvent la atingerea unui buton

      Poţi găsi întotdeauna un volum adecvat de apă pentru a umple ceştile, cănile, biberoanele sau chiar carafele.

      Indicatorul duratei de viaţă a filtrului îţi aminteşte să înlocuieşti filtrul la timp

      Indicatorul duratei de viaţă a filtrului îţi aminteşte să înlocuieşti filtrul la timp pentru a asigura cea mai bună performanţă de filtrare.

      Plug and play; fără instalare necesară

      Dozatorul va începe să funcţioneze imediat ce conectezi alimentarea şi porneşti aparatul. Nu este nevoie de racordare la o sursă de alimentare cu apă.

      Blocare de siguranţă pentru a evita opărirea

      Când se distribuie apă fierbinte, blocarea de siguranţă va fi activată automat pentru a asigura siguranţa.

      Fără BPA

      Toate componentele care intră în contact direct cu apa sunt fabricate din materiale fără BPA.

      Specificaţii tehnice

      • Performanţa filtrării

        Reducerea clorului
        Da
        Reducerea durităţii apei
        Da
        Îndepărtare pesticide
        Da
        Reducere PFOA
        Da
        Reducere metale grele
        Da
        Reducere microplastice
        Da
        Filtru Micro X-Clean Softening+
        100 l/1 lună

      • Specificaţii generale

        Apă de admisie aplicabilă
        Apă municipală de la robinet
        Dimensiuni produs (L x l x H)
        294*150*295  mm
        Temperatura apei de admisie
        5-38  °C
        Sterilizare UV
        Nu
        Afişaj
        LED
        Sistem de încălzire
        Încălzire instantanee
      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      • * Testat de o agenţie de testare terţă în condiţii de laborator. Contaminanţii sau alte substanţe reduse de acest filtru de apă nu sunt neapărat în apa tuturor utilizatorilor.

