ADD5906S/10
Apă cu un gust pur
Performanţa ridicată se îmbină cu ultra-comoditatea. Protecţie mai bună împotriva acumulării de calcar. Acum te poţi bucura de apă cu gust pur, de la temperatură ambiantă la apă fierbinte în câteva secunde. Setări multiple de temperatură şi volum la atingerea unui buton.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Staţie de apă
Bucură-te de apă limpede şi cu gust pur, precum şi de băuturi calde şi reci aromate. Filtrul Philips Micro X-Clean Softening+ reduce clorul, metalele grele şi contaminanţii emergenţi precum microplasticele şi PFOA*. De asemenea, oferă o protecţie cu 50% mai mare împotriva acumulării calcarului.
Apa fierbinte proaspătă iese în câteva secunde, la temperatura exactă dorită, aducând aroma maximă în băuturile tale.
Oferim apă cu gust pur, de la temperatură ambiantă la apă fierbinte. Ceai, cafea, lapte praf pentru bebeluşi. Poţi face nenumărate lucruri cu ea.
Poţi găsi întotdeauna un volum adecvat de apă pentru a umple ceştile, cănile, biberoanele sau chiar carafele.
Indicatorul duratei de viaţă a filtrului îţi aminteşte să înlocuieşti filtrul la timp pentru a asigura cea mai bună performanţă de filtrare.
Dozatorul va începe să funcţioneze imediat ce conectezi alimentarea şi porneşti aparatul. Nu este nevoie de racordare la o sursă de alimentare cu apă.
Când se distribuie apă fierbinte, blocarea de siguranţă va fi activată automat pentru a asigura siguranţa.
Toate componentele care intră în contact direct cu apa sunt fabricate din materiale fără BPA.
