      GoZero Aparat de sifon

      ADD4901WH/10

      Clasificare generală / 5
      Reîmprospătează-ţi viaţa!

      Răsfaţă-te oricând cu apă carbogazoasă răcoritoare cu aparatul de sifon Philips GoZero. Sunt suficienţi 3 paşi simpli: umple, răsuceşte şi apasă! Design elegant în culori moderne pentru a crea vibraţii bune în viaţa ta.

      GoZero Aparat de sifon

      Reîmprospătează-ţi viaţa!

      • Nivel reglabil de carbonatare
      • Carbonatare în 3 paşi
      • Sticlă PET fără BPA
      • Nu necesită energie electrică

      Personalizează-ţi băuturile controlând nivelul de carbonatare

      Personalizează nivelurile de carbonatare în funcţie de preferinţe. Repetă procesul de carbonatare pentru a obţine mai multe bule care îţi furnică limba!

      Prepară băuturi carbogazoase mai sănătoase acasă

      O opţiune mai sănătoasă şi mai proaspătă pentru înlocuirea băuturilor carbogazoase la doză pline de zahăr cu apă carbogazoasă preparată acasă.

      3 paşi simpli pentru a obţine apă carbogazoasă proaspătă acasă

      3 paşi simpli pentru a obţine apă carbogazoasă proaspătă acasă: umple, răsuceşte şi apasă!

      Prepară apă carbogazoasă oricând, oriunde

      Aparatul de sifon nu necesită energie electrică pentru a funcţiona, astfel că poţi obţine apă carbogazoasă proaspătă oriunde, oricând. Nu trebuie decât să apeşi butonul şi poţi savura băutura.

      Siguranţă garantată cu supapa de siguranţă integrată

      Când aparatul funcţionează, supapa de siguranţă eliberează automat presiunea din interiorul sticlei. Bâzâitul indică, de asemenea, că apa carbogazoasă este gata de a fi savurată.

      Material fără BPA

      Material fără BPA.

      Aşază-l oriunde

      Suficient de compact pentru a fi amplasat oriunde ai nevoie. Instalează-l uşor oriunde te-ai afla.

      Reduce deşeurile de plastic de unică folosinţă

      Cu o butelie de CO2 se pot prepara până la 60 de litri de apă carbogazoasă delicioasă, înlocuind 120 de sticle de plastic de unică folosinţă.*

      Design elegant în culori moderne

      Design elegant în culori moderne pentru a crea vibraţii bune în viaţa ta.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţii generale

        Dimensiuni produs (L x l x H)
        239.5*124.5*423.5  mm
        Control
        Buton mecanic
        Electricitate
        Nu necesită energie electrică
        Materiale carcasă
        Plastic

      • Specificaţiile sticlei

        Ataşarea sticlei
        Prin răsucire
        Material sticlă
        Plastic
        Capacitatea sticlei
        1 l

      • Specificaţiile buteliei

        Conţinut
        CO2 de uz alimentar

      • Articole incluse

        Sticlă(e) de carbonatare
        1
        Aparat de sifon
        1
        Butelie de CO2
        1

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      • Comparativ cu băuturi carbogazoase îmbuteliate de 500 ml.

