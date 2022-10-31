Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
ADD4901WH/10
Reîmprospătează-ţi viaţa!
Răsfaţă-te oricând cu apă carbogazoasă răcoritoare cu aparatul de sifon Philips GoZero. Sunt suficienţi 3 paşi simpli: umple, răsuceşte şi apasă! Design elegant în culori moderne pentru a crea vibraţii bune în viaţa ta.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Aparat de sifon
total
recurring payment
Personalizează nivelurile de carbonatare în funcţie de preferinţe. Repetă procesul de carbonatare pentru a obţine mai multe bule care îţi furnică limba!
O opţiune mai sănătoasă şi mai proaspătă pentru înlocuirea băuturilor carbogazoase la doză pline de zahăr cu apă carbogazoasă preparată acasă.
3 paşi simpli pentru a obţine apă carbogazoasă proaspătă acasă: umple, răsuceşte şi apasă!
Aparatul de sifon nu necesită energie electrică pentru a funcţiona, astfel că poţi obţine apă carbogazoasă proaspătă oriunde, oricând. Nu trebuie decât să apeşi butonul şi poţi savura băutura.
Când aparatul funcţionează, supapa de siguranţă eliberează automat presiunea din interiorul sticlei. Bâzâitul indică, de asemenea, că apa carbogazoasă este gata de a fi savurată.
Material fără BPA.
Suficient de compact pentru a fi amplasat oriunde ai nevoie. Instalează-l uşor oriunde te-ai afla.
Cu o butelie de CO2 se pot prepara până la 60 de litri de apă carbogazoasă delicioasă, înlocuind 120 de sticle de plastic de unică folosinţă.*
Design elegant în culori moderne pentru a crea vibraţii bune în viaţa ta.
Specificaţii generale
Specificaţiile sticlei
Specificaţiile buteliei
Articole incluse
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.