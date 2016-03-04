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Producție oprită
9006WHVB1
Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
Lămpile Philips WhiteVision adaugă un aspect Xenon alb intens farurilor maşinii pentru cea mai bună experienţă de condus pe timp de noapte. Graţie luminozităţii crescute, cu lumină cu 60% mai albă, WhiteVision combină perfect stilul şi siguranţa.<br>
Tip de lampă: HB4
Pachet de: 1
12,8 V, 55 W
Depăşind performanţa oricăror becuri auto cu lumină albastră de pe piaţă, farurile Philips WhiteVision sunt alegerea potrivită pentru şoferii care doresc să conducă elegant, fără să compromită siguranţa. Dispunând de o înaltă temperatură de culoare şi de un soclu alb elegant, WhiteVision este evoluţia supremă pentru farurile tale. Tehnologia de acoperire de a 3-a generaţie patentată de la Philips este o capodoperă revoluţionară care transformă WhiteVision în primul far cu o lumină cu adevărat albă.
WhiteVision oferă vehiculului dvs. aspectul premium de ultimă generaţie.
Cu până la 3700 de grade Kelvin şi cu o lumină albă intensă, farurile Philips WhiteVision luminează drumul din faţă cu un fascicul alb precis, care elimină instantaneu întunericul. Fasciculul premium, pentru o experienţă de condus premium.
1.0
din 5
1
Recenzie
Bart85
04/03/2016
Polska
Bardzo ładny efekt ale na krótką metę.
Żarówki zakupiłem w kwietniu 2015r, na początku sprawowały się świetnie, jasne białe światło dobrze oświetlało drogę ale niestety po 5 miesiącach straciły swoja barwę świetlna, praktycznie nie oświetlały drogi widoczność ograniczyła się do 5 metrów (od maski samochodu), teraz nadają się tylko do wyrzucenia.
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
În comparaţie cu lămpile cu halogen standard
Aplicaţia variază în funcţie de tipul de bec