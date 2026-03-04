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  • Bucură-te de performanță dusă la noi extreme
  • Bucură-te de performanță dusă la noi extreme
  • Bucură-te de performanță dusă la noi extreme
  • Bucură-te de performanță dusă la noi extreme
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  • Bucură-te de performanță dusă la noi extreme

Producție oprită

X-tremeVision G-forceRezistență la vibrații 10 G

9005XVGB1

4.3
| (31) Recenzii
Bucură-te de performanță dusă la noi extreme
Philips X-tremeVision G-force HB3 sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poți cumpăra. Acestea au o luminozitate cu până la 130% mai mare decât majoritatea celorlalte lămpi auto și o lungime superioară a fasciculului luminos. Vezi la o distanță mai mare, reacționează mai rapid și condu mai sigur.
Vezi toate beneficiile

Lumină cu până la 130% mai intensă

Bucură-te de performanță dusă la noi extreme

  • Tip de lampă: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Testat pentru rezistență la vibrații 10 G

  • Cu până la 130% mai multă luminozitate

  • Număr de becuri: 1

Vezi mai departe şi reacţionezi mai rapid, cu 130% mai multă luminozitate

Iluminarea perfectă este extrem de importantă la distanţă – de obicei, între 75 şi 100 de metri în faţa vehiculului. Philips X-tremeVision G-force amplifică vizibilitatea printr-o creştere cu până la 130% a luminozităţii. Aceasta te ajută să recunoşti obstacolele şi orice pericole potenţiale mai devreme decât în cazul majorităţii farurilor cu halogen.

Unul dintre cele mai strălucitoare becuri, pentru o performanţă excelentă a iluminatului

Cu geometria sa optimizată cu filament de înaltă precizie, cu umplere cu gaz la presiune ridicată de până la 13 bari, acoperire de înaltă precizie şi sticlă de cuarţ UV de înaltă calitate, farurile Philips X-tremeVision G-force sunt un reper în iluminatul auto. Sunt proiectate pentru performanţă desăvârşită şi vizibilitate fără compromisuri.

Lumină semnificativ mai albă, pentru a îmbunătăţi confortul şi siguranţa

Lumina albă intensă de până la 3450 de kelvini este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating de la Philips produce o lumină mai puternică. Astfel, poţi beneficia de una dintre cele mai puternice performanţe de iluminare şi de o experienţă de condus extrem de confortabilă pe timp de noapte.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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