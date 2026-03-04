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Producție oprită
9005XVGB1
Tip de lampă: HB3
12 V, 60 W
Testat pentru rezistență la vibrații 10 G
Cu până la 130% mai multă luminozitate
Număr de becuri: 1
Iluminarea perfectă este extrem de importantă la distanţă – de obicei, între 75 şi 100 de metri în faţa vehiculului. Philips X-tremeVision G-force amplifică vizibilitatea printr-o creştere cu până la 130% a luminozităţii. Aceasta te ajută să recunoşti obstacolele şi orice pericole potenţiale mai devreme decât în cazul majorităţii farurilor cu halogen.
Cu geometria sa optimizată cu filament de înaltă precizie, cu umplere cu gaz la presiune ridicată de până la 13 bari, acoperire de înaltă precizie şi sticlă de cuarţ UV de înaltă calitate, farurile Philips X-tremeVision G-force sunt un reper în iluminatul auto. Sunt proiectate pentru performanţă desăvârşită şi vizibilitate fără compromisuri.
Lumina albă intensă de până la 3450 de kelvini este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating de la Philips produce o lumină mai puternică. Astfel, poţi beneficia de una dintre cele mai puternice performanţe de iluminare şi de o experienţă de condus extrem de confortabilă pe timp de noapte.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa