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  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
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Producție oprită

Xenon WhiteVisionBec cu xenon pentru faruri auto

85415WHVS1

4.3
| (31) Recenzii
Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
Lămpile Philips Xenon WhiteVision creează un aspect alb intens pentru maşina ta şi îţi îmbunătăţesc vizibilitatea cu lumină albă de până la 6000 K pe şosea. Alegerea perfectă pentru farurile cu xenon, cu un aspect pe măsura luminilor LED.
Vezi toate beneficiile

Efect perfect de lumină albă LED

Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă

  • Tip de lampă: D1S

  • Pachet de: 1

  • 85 V, 35 W

Utilizare 100% legală pe drum, lumină albă intensă 100%

Farurile cu lumină albă intensă Xenon WhiteVision sunt certificate ECE şi pot fi utilizate legal pe şosea. Acestea oferă o vizibilitate excepţională fără a deranja şoferii care vin din faţă, datorită unei culori a farului armonizată cu luminile cu leduri.

Contrast mai mare pentru vizibilitate îmbunătăţită şi conducere mai sigură

Lumina albă de intensitate maximă şi o temperatură a culorii de 5000 K înseamnă că farurile tale creează reflexii mai bune ale marcajelor şi semnelor de circulaţie. Lumina mai albă este mai adecvată pentru concentrare şi te ajută să rămâi atent pe timpul nopţii, astfel încât să te poţi bucura de o experienţă de condus mai confortabilă şi mai sigură.

Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente

Sticla de cuarţ UV este mai rezistentă decât sticla dură şi extrem de rezistentă la valori de temperatură extreme şi la vibraţii, ceea ce elimină riscul unei deteriorări timpurii. Lămpile auto Philips cu cuarţ UV permit o presiune mai ridicată în interiorul lămpii, pentru a produce o lumină mai puternică şi pentru a asigura o durată de viaţă extinsă.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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