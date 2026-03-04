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Producție oprită
85415WHVS1
Tip de lampă: D1S
Pachet de: 1
85 V, 35 W
Farurile cu lumină albă intensă Xenon WhiteVision sunt certificate ECE şi pot fi utilizate legal pe şosea. Acestea oferă o vizibilitate excepţională fără a deranja şoferii care vin din faţă, datorită unei culori a farului armonizată cu luminile cu leduri.
Lumina albă de intensitate maximă şi o temperatură a culorii de 5000 K înseamnă că farurile tale creează reflexii mai bune ale marcajelor şi semnelor de circulaţie. Lumina mai albă este mai adecvată pentru concentrare şi te ajută să rămâi atent pe timpul nopţii, astfel încât să te poţi bucura de o experienţă de condus mai confortabilă şi mai sigură.
Sticla de cuarţ UV este mai rezistentă decât sticla dură şi extrem de rezistentă la valori de temperatură extreme şi la vibraţii, ceea ce elimină riscul unei deteriorări timpurii. Lămpile auto Philips cu cuarţ UV permit o presiune mai ridicată în interiorul lămpii, pentru a produce o lumină mai puternică şi pentru a asigura o durată de viaţă extinsă.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa