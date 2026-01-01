Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
85415SYC1
Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
Lămpile Xenon LongerLife de la Philips sunt comercializate automat cu o garanție de 4 ani. Trebuie doar să-ți înregistrezi achiziția online pentru a-ți extinde garanția cu încă 3 ani, gratuit. Pentru a te simți în siguranță pentru următorii 7 ani.
Tip de lampă: D1S
85 V, 35 W
Număr de becuri: 1
Lămpile cu xenon Philips LongerLife oferă niveluri mai ridicate de calitate şi siguranţă. De la data achiziţiei, vei primi automat, gratuit, o garanţie de 4 ani.
Lămpile cu xenon LongerLife au o durată de utilizare mai mare decât orice altă lampă Philips cu xenon. Pentru linişte sufletească deplină, poţi beneficia gratuit de o garanţie suplimentară de 3 ani. Pur şi simplu înregistrează-te pe https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty şi urmează 3 paşi simpli: 1. Mai întâi, verifică dacă ai cumpărat un produs Philips original, utilizând autocolantul cu certificatul de autenticitate de pe ambalajul produsului. 2. După ce ai verificat, completează-ţi detaliile online şi furnizează dovada achiziţiei. 3. În final, tipăreşte şi păstrează certificatul de garanţie de 7 ani.
Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită şi extrem de rezistentă la temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips pot rezista şocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică.
Recenzii