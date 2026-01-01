Înregistrează-te online pentru a extinde garanţia

Lămpile cu xenon LongerLife au o durată de utilizare mai mare decât orice altă lampă Philips cu xenon. Pentru linişte sufletească deplină, poţi beneficia gratuit de o garanţie suplimentară de 3 ani. Pur şi simplu înregistrează-te pe https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty şi urmează 3 paşi simpli: 1. Mai întâi, verifică dacă ai cumpărat un produs Philips original, utilizând autocolantul cu certificatul de autenticitate de pe ambalajul produsului. 2. După ce ai verificat, completează-ţi detaliile online şi furnizează dovada achiziţiei. 3. În final, tipăreşte şi păstrează certificatul de garanţie de 7 ani.