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  • Fotografie a produsului alternativ
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Xenon LongerLifeGaranție Xenon

85126SYS1

Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat

Lămpile Xenon LongerLife de la Philips sunt comercializate automat cu o garanție de 4 ani. Trebuie doar să-ți înregistrezi achiziția online pentru a-ți extinde garanția cu încă 3 ani, gratuit. Pentru a te simți în siguranță pentru următorii 7 ani.

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Extinde-ți garanția de la 4 la 7 ani, în 3 pași simpli

Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat

  • Tip de lampă: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Număr de becuri: 1

Lămpile cu xenon LongerLife lamps beneficiază de o garanţie gratuită de 4 ani.

Lămpile cu xenon LongerLife lamps beneficiază de o garanţie gratuită de 4 ani.

Lămpile cu xenon Philips LongerLife oferă niveluri mai ridicate de calitate şi siguranţă. De la data achiziţiei, vei primi automat, gratuit, o garanţie de 4 ani.

Înregistrează-te online pentru a extinde garanţia

Înregistrează-te online pentru a extinde garanţia

Lămpile cu xenon LongerLife au o durată de utilizare mai mare decât orice altă lampă Philips cu xenon. Pentru linişte sufletească deplină, poţi beneficia gratuit de o garanţie suplimentară de 3 ani. Pur şi simplu înregistrează-te pe https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty şi urmează 3 paşi simpli: 1. Mai întâi, verifică dacă ai cumpărat un produs Philips original, utilizând autocolantul cu certificatul de autenticitate de pe ambalajul produsului. 2. După ce ai verificat, completează-ţi detaliile online şi furnizează dovada achiziţiei. 3. În final, tipăreşte şi păstrează certificatul de garanţie de 7 ani.

Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită şi extrem de rezistentă la temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips pot rezista şocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică.

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