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Producție oprită
85122WHVC1
Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
Lămpile Philips Xenon WhiteVision creează un aspect alb intens pentru maşina ta şi îţi îmbunătăţesc vizibilitatea cu lumină albă de până la 6000 K pe şosea. Alegerea perfectă pentru farurile cu xenon, cu un aspect pe măsura luminilor LED.
Tip de lampă: D2S
Pachet de: 1
85 V, 35 W
Farurile cu lumină albă intensă Xenon WhiteVision sunt certificate ECE şi pot fi utilizate legal pe şosea. Acestea oferă o vizibilitate excepţională fără a deranja şoferii care vin din faţă, datorită unei culori a farului armonizată cu luminile cu leduri.
Lumina albă de intensitate maximă şi o temperatură a culorii de 5000 K înseamnă că farurile tale creează reflexii mai bune ale marcajelor şi semnelor de circulaţie. Lumina mai albă este mai adecvată pentru concentrare şi te ajută să rămâi atent pe timpul nopţii, astfel încât să te poţi bucura de o experienţă de condus mai confortabilă şi mai sigură.
Sticla de cuarţ UV este mai rezistentă decât sticla dură şi extrem de rezistentă la valori de temperatură extreme şi la vibraţii, ceea ce elimină riscul unei deteriorări timpurii. Lămpile auto Philips cu cuarţ UV permit o presiune mai ridicată în interiorul lămpii, pentru a produce o lumină mai puternică şi pentru a asigura o durată de viaţă extinsă.
4.3
din 5
47
Recenzii
Vlad58
11/02/2015
România
De incredere
Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28