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Producție oprită
49PUS6551/12
Televizor LED ultrasubţire 4K dotat cu Android TV
Seria Philips 6500 frumos proiectată este aici. Experimentează calitatea frumoasă a imaginii 4K Ultra HD şi deschide o lume de divertisment cu Android TV. O ramă subţire şi un suport central completează aspectul său, pentru o desăvârşire elegantă, de designer.
123 cm (49")
Televizor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB, extensibili
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefineşte divertismentul la domiciliu prin inovaţii în ceea ce priveşte contrastul şi culoarea. Bucură-te de o experienţă senzorială care surprinde bogăţia şi însufleţirea iniţiale, redând totuşi cu acurateţe intenţia creatorului de conţinut. Rezultatul final? Aspecte esenţiale mai strălucitoare, contrast mai bun, o gamă mai largă de culori şi detalii mai atractive ca niciodată.
Procesorul Philips Quad Core întâlneşte puterea Android pentru a-ţi oferi o experienţă de joc captivantă. Cu Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei reda videoclipuri într-un mod extrem de rapid, de intuitiv şi de distractiv.
Televizorul Ultra HD are o rezoluţie de patru ori mai mare decât cea a unui televizor Full HD obişnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli şi tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai bună calitate a imaginii. Cu cât calitatea conţinutului original este mai ridicată, cu atât imaginile vor fi mai bune şi rezoluţia îmbunătăţită. Beneficiază de claritate îmbunătăţită, de percepţia unei adâncimi sporite, contrast superior, mişcare naturală şi detalii fără cusur.
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3.5
din 5
13
Recenzii
1AndrzejM
06/01/2019
Polska
Jestem mega zadowolony z tego telewizora
Zakup tego modelu TV był strzałem w 10-tke. Sprawuje się bez najmniejszy zastrzeżeń.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jakl
27/02/2019
Česká republika
Zatim jsem spokojeny.
S televizorem jsem spokojeny, funguje jak má.Jen nekdy problémy s nastavením nekterych funkcí.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Mill
22/10/2017
Česká republika
Absolutní spokojenost s touto TV.
Tv splnila mé očekávání, přesto jaké byli některé recenze. Já jsem s Tv velmi spokojený. Obraz, připojení k internetu vše ok.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.