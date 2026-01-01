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  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
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Producție oprită

Xenon X-tremeVision plusBec cu xenon pentru faruri auto

42403XVC1

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Producând până la 50% mai multă vizibilitate, această soluţie de iluminare cu xenon de mare putere oferă luminozitate maximă pentru vizibilitate maximă pentru a satisface cerinţele celor mai exigenţi şoferi. Philips Xenon X-tremeVision este alegerea supremă pentru şoferi.
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Vizib. până la 50% mai mare

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  • Tip de lampă: D3S

  • Pachet de: 1

  • 42 V, 35 W

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Producător premiat de lămpi auto

Producător premiat de lămpi auto

Lămpile noastre sunt premiate adesea de experţii auto

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips