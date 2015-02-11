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Producție oprită

X-tremeVisionbec pentru faruri auto

12258XV+S2

4.3

| (47) Recenzii

Du performanţa la X-trem

Philips X-tremeVision sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poţi cumpăra. Depăşesc ca strălucire majoritatea becurilor auto, cu până la 130% mai multă luminozitate şi cu o lungime superioară a fasciculului. Aşa că vei vedea mai departe, vei reacţiona mai rapid şi vei conduce mai sigur.

Vezi toate beneficiile

Lumină cu până la 130% mai intensă

Du performanţa la X-trem

  • Tip de lampă: H1

  • Pachet de: 2

  • 12 V, 55 W

  • Mai multă lumină

Siguranţă pentru întreaga durată de viaţă, pentru ca tu să poţi vedea şi să fii văzut

Siguranţă pentru întreaga durată de viaţă, pentru ca tu să poţi vedea şi să fii văzut

Fiecare defect potenţial al unei piese de schimb este un risc pentru tine şi pentru vehiculul tău. Acest lucru este în special adevărat pentru faruri. Fiecare far defect reduce vizibilitatea şi siguranţa pentru tine şi pentru traficul de pe sensul opus. Philips X-tremeVision este optimizat pentru o durată de viaţă îndelungată şi fiabilă. Astfel ca tu să poţi vedea şi să fii văzut pentru mai mult timp decât cu oricare altă lampă de performanţă ridicată.

Calitate şi performanţă excepţionale ale fasciculului

Cu o combinaţie de vizibilitate mai ridicată şi temperatură de culoare crescută, Philips X-tremeVision are una dintre cele mai bune performanţe ale fasciculului din segmentul becurilor cu halogen.

Performanţa înseamnă mai multă vizibilitate şi o durată de viaţă mai îndelungată

Performanţa înseamnă mai multă vizibilitate şi o durată de viaţă mai îndelungată

Farurile Philips X-tremeVision sunt concepute pentru performanţe excelente, producând lumină cu până la 130% mai intensă, fără a compromite durata de utilizare. Cu până la 450 de ore*, durata de utilizare a lămpilor Philips X-tremeVision este considerabil mai mare decât cea a soluţiilor de la concurenţă din categoria cu lumină suplimentară. (*H4 şi H7 testate la tensiune standard de 13,2 V)

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

47

Recenzii

11/02/2015

România

România

De incredere

Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Data utilizării 2025-11-04

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Data utilizării 2025-11-04

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Data utilizării 2025-02-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Data utilizării 2025-02-28

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