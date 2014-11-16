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Producție oprită

X-tremeVisionbec pentru faruri auto

12972XV+B1

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Du performanţa la X-trem

Philips X-tremeVision sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poţi cumpăra. Depăşesc ca strălucire majoritatea becurilor auto, cu până la 130% mai multă luminozitate şi cu o lungime superioară a fasciculului. Aşa că vei vedea mai departe, vei reacţiona mai rapid şi vei conduce mai sigur.

Vezi toate beneficiile

Lumină cu până la 130% mai intensă

Du performanţa la X-trem

  • Tip de lampă: H7

  • Pachet de: 1

  • 12 V, 55 W

  • Mai multă lumină

Lumină semnificativ mai albă, pentru a îmbunătăţi confortul şi siguranţa

Lumina albă intensă (de până la 3.500 K) este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating™ de la Philips produce o lumină mai puternică. Poţi beneficia astfel de una dintre cele mai puternice performanţe de iluminare şi de o experienţă de conducere extrem de confortabilă.

Siguranţă pentru întreaga durată de viaţă, pentru ca tu să poţi vedea şi să fii văzut

Siguranţă pentru întreaga durată de viaţă, pentru ca tu să poţi vedea şi să fii văzut

Fiecare defect potenţial al unei piese de schimb este un risc pentru tine şi pentru vehiculul tău. Acest lucru este în special adevărat pentru faruri. Fiecare far defect reduce vizibilitatea şi siguranţa pentru tine şi pentru traficul de pe sensul opus. Philips X-tremeVision este optimizat pentru o durată de viaţă îndelungată şi fiabilă. Astfel ca tu să poţi vedea şi să fii văzut pentru mai mult timp decât cu oricare altă lampă de performanţă ridicată.

Calitate şi performanţă excepţionale ale fasciculului

Cu o combinaţie de vizibilitate mai ridicată şi temperatură de culoare crescută, Philips X-tremeVision are una dintre cele mai bune performanţe ale fasciculului din segmentul becurilor cu halogen.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

16/11/2014

Polska

Polska

jest naprawdę super

używam od miesiąca różnica między tradycyjną żarówką jest ogromna dużo więcej światła a więc większe bezpieczeństwo

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa

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