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Producție oprită
Du performanţa la X-trem
Philips X-tremeVision sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poţi cumpăra. Depăşesc ca strălucire majoritatea becurilor auto, cu până la 130% mai multă luminozitate şi cu o lungime superioară a fasciculului. Aşa că vei vedea mai departe, vei reacţiona mai rapid şi vei conduce mai sigur.
Tip de lampă: H7
Pachet de: 1
12 V, 55 W
Mai multă lumină
Lumina albă intensă (de până la 3.500 K) este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating™ de la Philips produce o lumină mai puternică. Poţi beneficia astfel de una dintre cele mai puternice performanţe de iluminare şi de o experienţă de conducere extrem de confortabilă.
Fiecare defect potenţial al unei piese de schimb este un risc pentru tine şi pentru vehiculul tău. Acest lucru este în special adevărat pentru faruri. Fiecare far defect reduce vizibilitatea şi siguranţa pentru tine şi pentru traficul de pe sensul opus. Philips X-tremeVision este optimizat pentru o durată de viaţă îndelungată şi fiabilă. Astfel ca tu să poţi vedea şi să fii văzut pentru mai mult timp decât cu oricare altă lampă de performanţă ridicată.
Cu o combinaţie de vizibilitate mai ridicată şi temperatură de culoare crescută, Philips X-tremeVision are una dintre cele mai bune performanţe ale fasciculului din segmentul becurilor cu halogen.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
gacki3
16/11/2014
Polska
jest naprawdę super
używam od miesiąca różnica między tradycyjną żarówką jest ogromna dużo więcej światła a więc większe bezpieczeństwo
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa