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Producție oprită
32PHS4504/12
Televizor LED
Dimensiunile mici sunt în continuare perfecte cu televizorul LED care oferă performanţă ridicată în spaţii înguste. Pixel Plus HD păstrează imaginea precisă, iar sunetul este clar. Indiferent dacă urmăreşti seriale extrem de captivante în timp ce găteşti sau filme în timp ce alergi pe bandă.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
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4.8
din 5
4
Recenzii
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Avantaje
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Data utilizării 2020-05-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Data utilizării 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Avantaje
Tani , dobra marka
Dezavantaje
Słabe glosniki
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Data utilizării 2019-12-20
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Data utilizării 2019-12-20
Turboto
27/11/2021
България
Cumpărător verificat
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Dezavantaje
Не може да се ъпдейтва автоматично
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Data utilizării 2019-11-27
Acest review a fost făcut pentru 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Data utilizării 2019-11-27
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.