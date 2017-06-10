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Producție oprită
32PHH4201/88
LED TV ultrasubţire
Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea HD a imaginii, cu Perfect Motion Rate şi sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/C
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.
2.3
din 5
3
Recenzii
Jerzy48
10/06/2017
Polska
Cumpărător verificat
Ten produkt jest dobry,ale mógłby być jeszcze lepszy
Zawiły dostęp do Slipu do antena dvb-t i cabel dvb-c.podczas gdy wszystkie kanały są zainstalowane inaziemne cyfrowe i analogowe i cyfrowe z cabla.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
AK47
31/10/2017
Lietuva
Turi kompaktišką pultęlį.
Viskas gerai bet nerandu įrangos atnaujinimo parsisiusti.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Ili53
17/05/2017
Magyarország
Képminőség nem elfogadható-nagyon sötét
Szoftverfrissítési problémák, az oldalon nincs támogatás
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.