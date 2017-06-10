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Producție oprită

4000 seriesLED TV ultrasubţire

32PHH4201/88

2.3

| (3) Recenzii

LED TV ultrasubţire

Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea HD a imaginii, cu Perfect Motion Rate şi sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologia Digital Crystal Clear

LED TV ultrasubţire

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear pentru precizie pe care vei dori să o împărtăşeşti

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

USB pentru redare multimedia

USB pentru redare multimedia

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.

Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar

Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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2.3

din 5

3

Recenzii

5
3

10/06/2017

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Ten produkt jest dobry,ale mógłby być jeszcze lepszy

Zawiły dostęp do Slipu do antena dvb-t i cabel dvb-c.podczas gdy wszystkie kanały są zainstalowane inaziemne cyfrowe i analogowe i cyfrowe z cabla.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED

31/10/2017

Lietuva

Lietuva

Turi kompaktišką pultęlį.

Viskas gerai bet nerandu įrangos atnaujinimo parsisiusti.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius

17/05/2017

Magyarország

Magyarország

Képminőség nem elfogadható-nagyon sötét

Szoftverfrissítési problémák, az oldalon nincs támogatás

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.