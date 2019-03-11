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  • Energy Label Europe G
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  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector

Producție oprită

5600 seriesTelevizor LED Full HD ultrasubţire

32PFS5603/12

4.6

| (24) Recenzii | 92% recomandă acest produs

Televizor LED Full HD ultrasubţire

Bucură-te de designul curat şi minimalist al acestui televizor Philips 5600 alb. Aspectul său subţire şi conturat se potriveşte perfect în interiorul locuinţei tale. Cu o calitate Full HD a imaginii, acest televizor este alegerea ideală pentru oricine îşi doreşte simplitate.

Vezi toate beneficiile
TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu Pixel Plus HD

Televizor LED Full HD ultrasubţire

  • 80 cm (32")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Culoarea albă, elegantă, conferă fiecărei încăperi un aspect proaspăt şi modern

Ştim că doreşti un televizor cu ecran mic care să arate pe cât de bine funcţionează. De aceea, echipa noastră de proiectare a combinat o ramă elegantă albă cu un finisaj lucios pentru a crea un design proaspăt, modern, care completează orice încăpere.

TV compact portabil: conceput să fie acolo unde este şi distracţia

Elegant, compact, uşor şi portabil. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să urmăreşti programele preferate oriunde te afli, indiferent dacă eşti în bucătărie sau într-o excursie cu cortul cu familia. Acest televizor portabil te ţine la curent cu ştirile, precum şi cu cele mai recente rezultate din sporturile preferate. Este conceput să te însoţească acolo unde este distracţia!

Pixel Plus HD. Imagini clare, indiferent de sursă.

Procesorul Philips Pixel Plus HD optimizează calitatea imaginii pentru a furniza imagini clare cu un contrast bun. Astfel că, indiferent dacă urmăreşti programe TV prin cablu sau vizionezi conţinut de pe disc, vei beneficia de imagini mai clare, cu alb mai strălucitor şi negru mai intens.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

24

Recenzii

92%

recomandă acest produs

1

11/03/2019

România

România

Senzational

Recomand cu incredere tuturor ,merita sa avem in casa fiecare produs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

09/12/2018

România

România

F.bun

Un tv.fbun pt.o cameră mai mica sau o bucatarie.Culorile foarte vii un sunet ok se misca foarte bine.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

05/12/2018

România

România

Un produs cu performante foarte bune.

Un produs avand, in situatia de promotie, un raport excelent calitate/ pret. Are un meniu usor de accesat chiar de catre persoanele mai putin familiarizate cu tehnica moderna.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5600 series 32PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5600 series 32PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.