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Producție oprită
32PFS5603/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Bucură-te de designul curat şi minimalist al acestui televizor Philips 5600 alb. Aspectul său subţire şi conturat se potriveşte perfect în interiorul locuinţei tale. Cu o calitate Full HD a imaginii, acest televizor este alegerea ideală pentru oricine îşi doreşte simplitate.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Ştim că doreşti un televizor cu ecran mic care să arate pe cât de bine funcţionează. De aceea, echipa noastră de proiectare a combinat o ramă elegantă albă cu un finisaj lucios pentru a crea un design proaspăt, modern, care completează orice încăpere.
Elegant, compact, uşor şi portabil. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să urmăreşti programele preferate oriunde te afli, indiferent dacă eşti în bucătărie sau într-o excursie cu cortul cu familia. Acest televizor portabil te ţine la curent cu ştirile, precum şi cu cele mai recente rezultate din sporturile preferate. Este conceput să te însoţească acolo unde este distracţia!
Procesorul Philips Pixel Plus HD optimizează calitatea imaginii pentru a furniza imagini clare cu un contrast bun. Astfel că, indiferent dacă urmăreşti programe TV prin cablu sau vizionezi conţinut de pe disc, vei beneficia de imagini mai clare, cu alb mai strălucitor şi negru mai intens.
4.6
din 5
24
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Miha2519
11/03/2019
România
Senzational
Recomand cu incredere tuturor ,merita sa avem in casa fiecare produs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Luta
09/12/2018
România
F.bun
Un tv.fbun pt.o cameră mai mica sau o bucatarie.Culorile foarte vii un sunet ok se misca foarte bine.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Monica73
05/12/2018
România
Un produs cu performante foarte bune.
Un produs avand, in situatia de promotie, un raport excelent calitate/ pret. Are un meniu usor de accesat chiar de catre persoanele mai putin familiarizate cu tehnica moderna.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5600 series 32PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5600 series 32PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.