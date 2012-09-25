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Producție oprită

Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

273P3LPHES/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Afişajul inovator PowerSensor reduce facturile cu energia

Monitorul ecologic cu LED-uri Philips 273P3 pentru profesionişti, certificat EPEAT Gold, cu PowerSensor inteligent, detectează prezenţa utilizatorului şi reglează consumul de energie, economisind până la 80% din facturile pentru energie!

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Afişajul inovator PowerSensor reduce facturile cu energia

  • P Line

  • 27" (68,6 cm)

SmartResponse de 1 ms

SmartResponse este o tehnologie de accelerare exclusivă de la Philips care, atunci când este pornită, reglează automat timpul de răspuns la cerinţele specifice ale aplicaţiei, precum jocurile şi filmele, care necesită un timp de răspuns mai scurt pentru a produce imagini fără trepidaţii, temporizare şi umbre.

Boxe încorporate, pentru un aspect ordonat al biroului

O pereche de boxe stereo integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, superioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

25/09/2012

Polska

Polska

super monitorek

super monitorek za nie wielką cenę u mnie power sensor nie wykrywa jak założę bluzę z polaru z kapturem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED

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Referințe

  1. EPEAT Gold este valabil numai unde Philips înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru statutul de înregistrare din ţara dvs.