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Producție oprită
273P3LPHES/00
Afişajul inovator PowerSensor reduce facturile cu energia
Monitorul ecologic cu LED-uri Philips 273P3 pentru profesionişti, certificat EPEAT Gold, cu PowerSensor inteligent, detectează prezenţa utilizatorului şi reglează consumul de energie, economisind până la 80% din facturile pentru energie!
P Line
27" (68,6 cm)
SmartResponse este o tehnologie de accelerare exclusivă de la Philips care, atunci când este pornită, reglează automat timpul de răspuns la cerinţele specifice ale aplicaţiei, precum jocurile şi filmele, care necesită un timp de răspuns mai scurt pentru a produce imagini fără trepidaţii, temporizare şi umbre.
O pereche de boxe stereo integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, superioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
ArToFnoise
25/09/2012
Polska
super monitorek
super monitorek za nie wielką cenę u mnie power sensor nie wykrywa jak założę bluzę z polaru z kapturem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
EPEAT Gold este valabil numai unde Philips înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru statutul de înregistrare din ţara dvs.