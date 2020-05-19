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Producție oprită
24PHS4354/12
Televizor LED
Dimensiunile mici sunt în continuare perfecte cu televizorul LED care oferă performanţă ridicată în spaţii înguste. Pixel Plus HD păstrează imaginea precisă, iar sunetul este clar. Indiferent dacă urmăreşti seriale extrem de captivante în timp ce găteşti sau filme în timp ce alergi pe bandă.
60 cm (24")
Picture Performance Index 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
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4.4
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Kája411
19/05/2020
Česká republika
Výrobek splňuje očekávání
Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání
Avantaje
Funkčnost na první zapojení
Dezavantaje
Neobjevila se
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Data utilizării 2019-04-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Data utilizării 2019-04-19
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Avantaje
Суцільний позитив! ))
Dezavantaje
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Data utilizării 2020-06-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Data utilizării 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.