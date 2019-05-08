Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
24PHS4304/12
Televizor LED
Dimensiunile mici sunt în continuare perfecte cu televizorul LED care oferă performanţă ridicată în spaţii înguste. Pixel Plus HD păstrează imaginea precisă, iar sunetul este clar. Indiferent dacă urmăreşti seriale extrem de captivante în timp ce găteşti sau filme în timp ce alergi pe bandă.
60 cm (24")
Picture Performance Index 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.6
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ghizela
08/05/2019
România
Excelent acest produs și de calitate
Excelent acest produs și de calitate.Recomand produsul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Guriga174
20/09/2023
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Tökéletes arra a célra, amire használom.
Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.
Avantaje
Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)
Dezavantaje
Internet csatlakozó nem hazai
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 LED TV
Data utilizării 2021-09-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 LED TV
Data utilizării 2021-09-20
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Ha kis helyre kell!
Kis mérete ellenére minden fontos csatlakozó megtalálható rajta! Külön előny a SCART és a fülhallgató csatlakozó is. Ezen kívül USB-ről zenét képet és videót is lejátszik. A Tv képe szép, ha nincs nagyobb készülékre hely, akkor tökéletes választás.
Avantaje
SCART és fülhalgató csatlakozók USB lejátszás Szép kép
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 LED TV
Data utilizării 2019-11-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 LED TV
Data utilizării 2019-11-30
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.