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Producție oprită

4300 seriesTelevizor LED

24PHS4304/12

4.6

| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Televizor LED

Dimensiunile mici sunt în continuare perfecte cu televizorul LED care oferă performanţă ridicată în spaţii înguste. Pixel Plus HD păstrează imaginea precisă, iar sunetul este clar. Indiferent dacă urmăreşti seriale extrem de captivante în timp ce găteşti sau filme în timp ce alergi pe bandă.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu Pixel Plus HD

Televizor LED

  • 60 cm (24")

  • Picture Performance Index 200

  • Televizor LED

  • Pixel Plus HD

Sunet clar din difuzoare pentru toată gama de frecvenţe.

Uşor de mutat. Suport spate ascuns cu dimensiuni reduse.

Dialog clar. Efecte pline de viaţă.

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

08/05/2019

România

România

Excelent acest produs și de calitate

Excelent acest produs și de calitate.Recomand produsul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

20/09/2023

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Tökéletes arra a célra, amire használom.

Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.

Avantaje

Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)

Dezavantaje

Internet csatlakozó nem hazai

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 LED TV

Data utilizării 2021-09-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 LED TV

Data utilizării 2021-09-20

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Ha kis helyre kell!

Kis mérete ellenére minden fontos csatlakozó megtalálható rajta! Külön előny a SCART és a fülhallgató csatlakozó is. Ezen kívül USB-ről zenét képet és videót is lejátszik. A Tv képe szép, ha nincs nagyobb készülékre hely, akkor tökéletes választás.

Avantaje

SCART és fülhalgató csatlakozók USB lejátszás Szép kép

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 LED TV

Data utilizării 2019-11-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4300 series 24PHS4304 LED TV

Data utilizării 2019-11-30

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.