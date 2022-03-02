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Producție oprită
24PFT5303/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Philips 5300 aduce calitatea imaginii pe ecranul mic. Mulţumită comenzilor uşor de utilizat şi designului compact, este companionul ideal pentru bucătărie, dormitor sau birou.
60 cm (24")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Elegant, compact, uşor şi portabil. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să urmăreşti programele preferate oriunde te afli, indiferent dacă eşti în bucătărie sau într-o excursie cu cortul cu familia. Acest televizor portabil te ţine la curent cu ştirile, precum şi cu cele mai recente rezultate din sporturile preferate. Este conceput să te însoţească acolo unde este distracţia!
Motorul Philips Pixel Plus HD optimizează calitatea imaginii pentru a furniza imagini clare cu un contrast frumos. Astfel că, indiferent dacă vizualizezi un DVD sau preiei conţinut online, te vei bucura de imagini mai clare, mulţumită albului mai strălucitor şi negrului mai intens.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
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4.6
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Stanisław55
02/03/2022
Polska
Funkcje i możliwości
Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.
Avantaje
Dźwięk , obraz oraz inne funkcje
Dezavantaje
Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data utilizării 2020-03-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data utilizării 2020-03-02
Wakipięta
11/12/2019
Polska
Bega wytrzymały wyświetlacz
dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara
Avantaje
dobry jest
Dezavantaje
stojak zły
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data utilizării 2018-12-11
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data utilizării 2018-12-11
Akadar
14/07/2019
Polska
Super do kuchni i małego pokoju
Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.