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  • Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri
  • Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri
  • Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri
  • Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri
  • Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri
  • Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri
  • Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri
  • Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri

Producție oprită

Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

231TE4LB/00

3.5
| (6) Recenzii
Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri
Bucuraţi-vă de performanţe multimedia excepţionale cu afişajul Full HD Philips Motivo. Combinat cu un tuner TV digital, intrare HDMI şi sunet puternic, este o opţiune excelentă.
Vezi toate beneficiile

cu tuner DTV

Divertisment TV extraordinar cu monitorul dvs. Full HD cu LED-uri

  • Motivo

  • 23" (58,4 cm)

  • Ecran Full HD

Tehnologie cu LED-uri pentru culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Tuner TV digital încorporat, pentru urmărirea programelor TV pe monitorul PC-ului

Un tuner de televiziune digital încorporat într-un monitor pentru a recepţiona şi a afişa semnale TV de înaltă calitate din surse diferite.

Ecran LCD Full HD, cu o rezoluţie de 1920x1080p

Ecran LCD Full HD, cu o rezoluţie de 1920x1080p

Acest ecran LCD Full HD are o rezoluţie panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea mai ridicată rezoluţie care poate fi obţinută din surse HD, pentru o calitate ireproşabilă a imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile viitoare, acceptând semnal 1080p din orice sursă, inclusiv din cele mai noi console de jocuri HD şi Blu-Ray. Procesarea semnalului este mult îmbunătăţită, pentru a accepta o calitate a semnalului şi o rezoluţie mult mai ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării progresive sunt complet lipsite de scintilaţii, cu luminozitate mare şi contrast optim.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.5

din 5

6

Recenzii

3
2

09/11/2013

Polska

Polska

bardzo dobry TV

SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania

doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

03/09/2012

Polska

Polska

nic dodać nic ująć

Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

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