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Producție oprită
231P4QRYES/00
P Line
23" (58,4 cm)
Ecran Full HD
Convingerea fermă a Philips este că munca trebuie să fie adecvată oamenilor şi nu invers. Pentru a promova un loc de muncă mai sănătos şi productiv, Philips a dezvoltat prima tehnologie inovatoare din lume denumită „ErgoSensor”, care este încorporată în monitor pentru a detecta şi a măsura comportamentul utilizatorului. ErgoSensor sfătuieşte utilizatorii cum să stea într-o poziţie ergonomică la calculator, cu feedback pentru corectare privind distanţa optimă de vizionare, unghiul ergonomic al gâtului şi un sfat privind pauza. Acesta economiseşte, de asemenea, cu până la 80% din consumul de energie dacă utilizatorul nu este prezent pe scaun, prin oprirea monitorului.
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afişajului – chiar şi în modul pivot la 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.
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