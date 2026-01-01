ErgoSensor pentru un mod mai sănătos de a munci

Convingerea fermă a Philips este că munca trebuie să fie adecvată oamenilor şi nu invers. Pentru a promova un loc de muncă mai sănătos şi productiv, Philips a dezvoltat prima tehnologie inovatoare din lume denumită „ErgoSensor”, care este încorporată în monitor pentru a detecta şi a măsura comportamentul utilizatorului. ErgoSensor sfătuieşte utilizatorii cum să stea într-o poziţie ergonomică la calculator, cu feedback pentru corectare privind distanţa optimă de vizionare, unghiul ergonomic al gâtului şi un sfat privind pauza. Acesta economiseşte, de asemenea, cu până la 80% din consumul de energie dacă utilizatorul nu este prezent pe scaun, prin oprirea monitorului.