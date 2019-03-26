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Producție oprită
22PFT5403/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Ia distracţia cu tine. Modelul compact Philips 5400 este perfect pentru camping, cursele cu camionul şi excursiile cu barca. Cu tot ceea ce îţi trebuie inclus în cutie, pur şi simplu îl conectezi la priza de 12 V şi poţi beneficia din mers de avantajele rezervate până acum vizionării acasă.
55 cm (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Conectaţi-vă cu uşurinţă televizorul când sunteţi în deplasare, cu ajutorul cablului de alimentare de 12 volţi ataşat la maşina, camionul, rulota sau ambarcaţiunea dvs. sau orice altă sursă de alimentare de 12 volţi.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
4.0
din 5
1
Recenzie
evg53
26/03/2019
България
препоръка
Този монитор или телевизор не може да се нагласи да работи постоянно, както ни е необходимо на сас в ресторанта. На него пускаме реклама от флашка и е необходимо непрекъснато да следим на около три часа интервал да не се самоизключи... Няма начин това да се промени в настройките....
Acest review a fost făcut pentru 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор
Acest review a fost făcut pentru 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.